На банковские счета родителей Георгия Бачиашвили и на его активы наложен арест

В прокуратуре сообщают о продолжении расследования по делу осуждённого бывшего главы «Фонда соинвестирования», с целью установления участия членов семьи Георгия Бачиашвили и других лиц в совершении преступления вместе с ним. Как заявили в ведомстве, на основании постановления суда на банковские счета родителей Бачиашвили и на активы самого Бачиашвили был наложен арест.

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что после незаконного присвоения 8 986,86 биткоинов Георгий Бачиашвили, с целью сокрытия незаконного происхождения полученных активов, через различные финансовые операции и действия скрыл и замаскировал их истинное происхождение, что предоставило ему возможность свободно распоряжаться и использовать полученные незаконным путём активы. После этого осуждённый лично и через причастных лиц либо субъектов предпринимательской деятельности приобретал и передавал различные активы, чем легализовал незаконно присвоенную криптовалюту», — говорится в заявлении прокуратуры от 13 сентября.

Бачиашвили был признан виновным в присвоении криптовалюты основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили на сумму 39,2 млн долларов. Дело было возбуждено в 2023 году по заявлению Иванишвили. Прокуратура обвинила экс-главу фонда в хищении и отмывании незаконных доходов.

6 июля 2023 года Тбилисский городской суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 2,5 млн лари. В марте 2025-го стало известно, что Бачиашвили тайно покинул страну, после чего был объявлен в розыск.

10 марта 2025 года суд заочно приговорил его к 11 годам лишения свободы. 1 мая суд обязал Бачиашвили выплатить Иванишвили до 9000 биткоинов, чья текущая стоимость превышает 850 млн долларов.

В конце мая он оказался в грузинской тюрьме. По данным Службы государственной безопасности, его задержали у госграницы в районе Красного моста и Садахло. Сам Бачиашвили утверждает, что его похитили за границей, насильно посадили на самолёт Georgian Airways и доставили в Грузию.

По информации СМИ, задержание произошло в Объединённых Арабских Эмиратах. По одной из версий, в обмен на содействие аресту Грузия согласилась поддержать кандидатуру шейхи Насер Аль Новаис из ОАЭ на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism) вместо действующего главы Зураба Пололикашвили.

Против Бачиашвили также возбуждены ещё два дела — за незаконное пересечение границы и за неисполнение должностных обязанностей в связи с проектом Мтквари ГЭС в период его работы во «Фонде соинвестирования».