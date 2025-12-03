Рубио: борьба на фронте идёт за 30-50 км Донецкой области

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что одним из главных нерешённых при обсуждении мирных договорённостей между Россией и Украиной вопросов является вопрос контроля над Донецкой областью. По словам Рубио в интервью ведущему Fox News Шону Хэннити, вышедшему в эфир вечером 2 декабря, Украина и Россия сейчас «буквально сражаются за 30–50 километров Донецкой области», подконтрольных Украине. Рубио оценил эту территорию в 20% от всей территории области — остальные 80% под контролем России.

Рубио прямо не призвал Украину согласиться на российские требования и покинуть Донецкую область. Такое требование, по данным СМИ, содержалось в первоначальном американском плане из 28 пунктов, в основу которого легли в том числе российские предложения. Впоследствии план менялся. Накануне территориальный вопрос, по словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, обсуждался на российско-американских переговорах в Кремле, но компромисс пока достигнут не был.

По словам Рубио, США стремятся к тому, чтобы понять, «с чем украинцы могли бы согласиться, что даст им гарантии безопасности на будущее, чтобы их страна больше никогда не подверглась вторжению». При этом он не стал говорить, какие гарантии могли бы дать США. Из слов президента Украины Владимира Зеленского следует, что именно вопрос гарантий сейчас наиболее важен для Украины.

Под контролем Украины остаётся северо-запад Донецкой области с крупными городами Славянск, Краматорск и Константиновка. Россия заявила о захвате ещё одного крупного города на западе области — Покровска. Украина заявляет, что бои там продолжаются.

В Киеве неоднократно заявляли, что готовы вести переговоры о территориях, исходя из текущей конфигурации линии фронта и без того, чтобы признавать их передачу России де-юре.

Рубио отметил также, что стимулом для Украины заключить мир могла бы быть экономика: «Теоретически, если все делать правильно, через 10 лет ВВП Украины может быть больше российского». При этом госсекретарь отметил, что США не будут, как, по его словам, от них требуют некоторые силы, финансировать Украину «бесконечно». Рубио отметил, что российский президент Владимир Путин не раз подчёркивал, что Москва готова к длительной войне на истощение, и подчеркнул, что США стремятся закончить её как можно скорее, дав понять, что в длительной войне у России больше шансов. В настоящий момент, подчеркнул Рубио, в военном смысле войну никто не выигрывает.

В среду в Брюсселе проходит совещание глав МИД стран НАТО. Рубио на нём отсутствует. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом встречи сказал, что не будет комментировать вчерашнее выступление Владимира Путина о том, что Россия «готова к войне с Европой». Он также отказался комментировать итоги переговоров американских представителей в Кремле, отметив, что задача НАТО остаётся прежней — поддерживать Украину так, чтобы она была в насколько возможно сильной позиции на переговорах.

В преддверии заседания Норвегия пообещала направить дополнительно 500 млн долларов в фонд для закупки в США вооружения для Украины. Германия направит 200 млн. Инициатива была создана после того, как администрация Дональда Трампа дала понять, что не намерена безвозмездно поставлять Украине оружие, но открыта к поставкам через посредников за деньги.