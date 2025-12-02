Школы без мобильных и с формами – в Минобразования Грузии представили концепцию реформы

Глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе представил национальную концепцию реформы общего образования. Среди нововведений, которые будут внедрены в школах с нового учебного года – в первый класс будут зачисляться только дети, которым до 15 сентября исполнится 6 лет.

Как утверждает Миканадзе, было выявлено, что дети в возрасте до 6 лет испытывают трудности с интеграцией в образовательный процесс «из-за своего социально-эмоционального фона и подготовленности».

Кроме того, в школах планируют запретить использование мобильных телефонов, «для ориентации на образовательную среду и полной вовлеченности».

«Будет разработан соответствующий порядок, который будет внедрен по соответствующему стандарту, и, конечно, будет максимально соблюден баланс, чтобы не нарушался ни сам процесс обучения, ни коммуникация ребенка с родителем или интересным ему человеком», – заявил Миканадзе.

Также с нового учебного года во всех государственных школах Грузии все учащиеся с 1-го по 6-й класс будут обязаны быть одеты в школьную форму, сообщил министр. С 2026 по 2027 год это новшество будет действовать в «тестовом режиме». При этом он подчеркнул, что все социально незащищенные семьи получат в связи с формой соответствующую финансовую помощь:

«Все семьи, которые по оценке Минздрава оцениваются в 60 000 баллов и ниже, получат соответствующую поддержку от государства касательно формы».

Миканадзе также отметил, что с начал учебного года 2027-2028 Грузия перейдёт на 11-летнее школьное образование. «Тем, кто сейчас учится в девятом классе, придётся окончить одиннадцатый класс в школе», — заявил Гиви Миканадзе. Ранее о планах перейти на 11-летнее обучение заявлял премьер Ираклий Кобахидзе.