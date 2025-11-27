Суд оставил под стражей 13 участников событий, развивавшихся в Тбилиси 4 октября

Тбилисский городской суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей 13 задержанных по делу о событиях 4 октября.

Обвиняемые: Симон Махарадзе, Кахабер Квачантирдзе, Гия Толорая, Михаил Толорая, Автандил Топчишвили, Юрий Ломидзе, Давит Гиунашвили, Гиорги Талахадзе, Бека Мачавариани, Манучар Микеладзе, Саба Кордзая, Георгий Кирвалидзе и Коба Эпиташвили.

Им предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса:

222 – попытка группового захвата и блокирования стратегических и особо важных объектов;

225 – участие в групповом насилии.

По этому же делу 26 ноября, были оставлены под стражей ещё 10 человек, включая организаторов акции 4 октября.

4 октября значительная часть оппозиционных партий и их сторонников бойкотировали выборы в органы местного самоуправления. Они собрались в Тбилиси, на площади Свободы, с призывами к «мирному свержению» власти. Массовая протестная акция завершилась попыткой группы демонстрантов войти в президентский дворец, что переросло в столкновение со спецназом.

Полиция задержала более 60 человек, а прокуратура предъявила обвинения 64 лицам.

Расследование ведётся по нескольким статьям Уголовного кодекса. Оно начато «по фактам призывов к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти, повреждению или уничтожению имущества, захвату или блокированию стратегического или особо важного объекта, а также организации, руководству или участию в групповых акциях насилия».