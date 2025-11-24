Мзие Амаглобели пока не предоставлено лечение для сохранения зрения - АМЮГ

«Зрение Мзии Амаглобели после помещения в пенитенциарное учреждение резко ухудшилось и находится на критически опасном уровне», заявляют в Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ), представляющей интересы редактора и основательницы изданий «Батумелеби» и «Нетгазети». НПО отмечает, что, несмотря на многочисленные обращения, ей не проводятся необходимые обследования, которые требуются для планирования лечения.

«До сих пор она не получает надлежащей консультации врача, что необходимо для принятия информированного решения о лечении, направленном на сохранение зрения».

В 2013 году врачи диагностировали у Мзии Амаглобели кератоконус левого глаза, и в том же году она прошла хирургическую операцию в Турции. В результате операция позволила сохранить лишь около 2% зрения на левом глазу, однако общее состояние оставалось стабильным благодаря зрению правого глаза, отмечает АМЮГ. Ранее, учитывая диагноз, Амаглобели по рекомендации врачей проходила обследования каждые 3–6 месяцев.

«В 2025 году, до помещения в пенитенциарное учреждение, зрение правого глаза составляло около 30% (0,3), и при коррекции очками могло повышаться до 90%. После помещения в тюрьму её зрение резко ухудшилось. Согласно исследованиям от 4 февраля 2025 года, коррекция зрения правого глаза очками была возможна до примерно 60%. А повторная проверка спустя 2 дня показала, что зрение правого глаза упало на 20%, и коррекция очками стала возможна лишь до 40% вместо возможных ранее 90%».

1 июля 2025 года адвокат Мзии Амаглобели обратился к администрации тюрьмы с требованием провести высокотехнологичные офтальмологические обследования в специализированной клинике. В качестве вариантов были предложены Национальный офтальмологический центр New Hospital или Кавказский медицинский центр.

«Мзия Амаглобели за несколько лет до заключения пользовалась услугами Национального офтальмологического центра, где также хранится история её болезни. В письме было подчеркнуто, что стоимость этого исследования пациент покрывал бы самостоятельно и государству не пришлось бы нести дополнительные расходы. Для оценки прогрессирования данного заболевания важно сравнение старых и новых исследований (топографических показателей). Оценка прогрессирования кератоконуса только на основании функционального ухудшения зрения невозможна, поскольку ухудшение зрения может быть вызвано не кератоконусом, а другими причинами. Определение причины ухудшения зрения критически важно для выбора стратегии лечения, чего до настоящего времени не произошло», — говорится в заявлении, распространённом НПО.

Также подчеркивается, что вместо указанных клиник Мзию Амаглобели для обследований перевели в клинику «Мзера», выбранную администрацией тюрьмы. Там ей поставили диагноз: кератоконус 4-й степени на левом глазу и 1–2-й степени на правом глазу, а также миопический астигматизм.

«На момент обследования её зрение на левом глазу составляло 0,01 и не поддавалось коррекции, а на правом — 0,1–0,2. Для стабилизации зрения была выдана медицинская рекомендация (проведение кросслинкинга) только в отношении правого глаза, однако никакой рекомендации не было дано по поводу левого глаза, зрение которого, согласно тому же заключению, составляет лишь 1%», — пишет АМЮГ.

Правозащитная организация, опираясь на слова самой Мзии Амаглобели, отмечает, что «в этой же клинике ей не предоставили никакой рекомендации относительно проведения процедуры «кросслинкинга» и её эффективности, ей не объяснили возможные риски процедуры». Поэтому Мзия Амаглобели письменно уведомила администрацию тюрьмы:

«У провайдер-клиники вашего учреждения «Мзера» нет современного/необходимого оборудования, и проведённые там исследования не могли показать полноценную картину. Кроме того, со мной не беседовал тот врач клиники «Мзера», который выдал рекомендацию. Для меня остались без ответа вопросы: какие риски существуют и каким результатом может обернуться та манипуляция на глазу, на которую я получила рекомендацию. Я знаю, что в медицине нет гарантий, и я их не жду. Однако, исходя из того, что у меня сохранилось зрение только на одном (правом) глазу, и именно с помощью него я, в основном используя очки, могу читать, я обязана быть более осторожной в принимаемых решениях. Сохранение и/или улучшение моего зрения, по моему мнению, возможно в клинике, оснащённой современным оборудованием, где врачи имеют опыт лечения пациентов с диагнозом кератоконус».

АМЮГ пишет, что несмотря на медицинские заключения, которые «во время нахождения в тюрьме однозначно показывали тревожную динамику ухудшения зрения Мзии Амаглобели, пенитенциарное учреждение не предприняло никаких эффективных мер для планирования адекватных обследований и соответствующего лечения».

Организация считает необходимым установить причину ухудшения зрения для планирования нужного лечения, «поскольку лечение, проведённое после прогрессирования заболевания, будет менее эффективным».

В НПО также подчеркивают, что «до настоящего времени остаются без ответа обращения адвоката Мзии Амаглобели, Майи Мцариашвили, направленные в медицинский департамент Пенитенциарной службы и на имя министра юстиции, от 13 августа, 8 сентября, 13 октября и 13 ноября 2025 года, относительно обеспечения Мзии Амаглобели соответствующей медицинской помощью. Нам также неизвестно, ухудшилось ли зрение Мзии Амаглобели после последних обследований, поскольку во время последних исследований оно уже находилось на критическом уровне».

Правозащитная организация заявляет, что у журналистки фактически отобрали право на полноценное медицинское обследование. АМЮГ обращается к министру юстиции Паате Салия с призывом срочно направить Амаглобели на высокотехнологичные офтальмологические исследования в специализированную клинику и обеспечить планирование адекватного лечения. Организация также призывает Народного защитника Левана Иоселиани оценить, соблюдается ли право заключённой на получение надлежащей медицинской помощи.

6 августа судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили приговорила Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы за пощечину полицейскому. Изначально её обвиняли в нападении на полицейского (наказание – от четырёх до семи лет), но суд смягчил обвинение до части 1 статьи 353, которая касается сопротивления или угрозы полицейскому и наказуема штрафом или тюремным сроком до трёх лет.