Умеров возглавил делегацию Украины на переговорах вместо Ермака

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров возглавил делегацию страны на переговорах о возможностях достижения мира. Указ об этом подписал 29 ноября президент Украины Владимир Зеленский.

Неделей ранее главой этой делегации был назначен руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Однако 28 ноября он ушёл в отставку на фоне коррупционного скандала и прошедших у него обысков. Зеленский, сообщая об этом, сказал, что делегацию возглавит другой человек.

Опубликован также состав делегации, который почти не изменился. В неё вошли, помимо прочего, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко и другие высокопоставленные лица.

В указе говорится, что делегация составлена для переговоров о «прочном и справедливом мире» с участием США, других международных партнёров и России.

Умеров возглавлял украинскую делегацию на переговорах в России в Стамбуле в мае-июне. На Ермака же были возложены обязанности главы делегации перед переговорами в Женеве о мирном плане США, которые состоялись 23 ноября.

Ранее СМИ сообщали, что именно Умеров ранее участвовал в переговорах в США со спецпредставителями президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, на которых обсуждался так называемый план из 28 пунктов.

На этих выходных во Флориде, как ожидается, состоится новый раунд американо-украинских переговоров с участием Уиткоффа и Кушнера, которые на следующей неделе, как сообщалось, посетят Москву. Агентство Bloomberg и другие СМИ ещё до подписания указа Зеленского писали о том, что Умеров, Буданов, замглавы МИД Украины Сергей Кислица вылетели в США. Ранее предполагалось, что туда полетит Ермак.

Сообщалось, что по итогам переговоров в Женеве большую часть мирного плана удалось согласовать, однако нерешёнными остаются важнейшие вопросы о том, где будет проходить линия разграничения, и о гарантиях для Украины.