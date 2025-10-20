За «незаконное перекрытие» дороги задержана ещё одна грузинская журналистка

Грузинская оппозиционная телекомпания «Формула» сообщила о задержании ещё одной своей сотрудницы – журналистки Кеты Цицкишвили. Накануне был задержан ведущий телеканала Вахо Саная, суд арестовал его на шесть суток.

Цицкишвили, предположительно, задержали по обвинению в «незаконном перекрытии» проспекта Руставели в Тбилиси.

«Они пришли и за мной! Ко мне домой явились полицейские», – написала Цицкишвили в Facebook днём 20 октября.

«Если они думают, что я испугаюсь – или кто-то из моей семьи, или мои друзья, – то ошибаются. В итоге всё равно победим», – добавила она.

Телеканал подчеркнул, что «усиление преследования журналистов является атакой на независимые СМИ и направлено на подавление критического мнения».

«Мы требуем немедленного освобождения Кеты Цицкишвили и призываем наших международных партнёров к активным действиям, чтобы режим заплатил политическую цену за преследование независимых медиа. Несмотря на давление, «Формула» продолжит защищать свободу слова», – говорится в заявлении телекомпании.

На задержание журналистки также отреагировала «Коалиция за адвокацию СМИ».

«В таких условиях деятельность независимых медиа находится под серьёзной угрозой, что существенно ограничивает право общества на получение информации. Коалиция выражает полную солидарность с Кетой Цицкишвили, Вахо Саная и всеми незаконно задержанными гражданами, ставшими жертвами репрессивного законодательства. Мы требуем их немедленного освобождения и прекращения целенаправленного преследования журналистов», – заявила организация.

С утра 19 октября полиция начала задержания участников проевропейских акций, обвиняя их в «перекрытии дороги» и «сокрытии лица» во время демонстраций. Согласно ужесточённому по инициативе «Грузинской мечты» законодательству, за такие действия предусмотрено до 15 суток ареста. Задержания продолжаются и 20 октября.

Напомним, что в настоящее время 2-летний тюремный срок отбывает основательница интернет-изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзия Амаглобели. Её признали виновной по статье 353 УК Грузии – «Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти».