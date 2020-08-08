В квартирах сотрудников погибшей Тамар Бачалиашвили прошли обыски

Адвокаты компании «Зег», в которой работала погибшая при невыясненных обстоятельствах Тамар Бачалиашвили, обратились в суд, чтобы обжаловать решение о выдаче ордера на обыски в домах сотрудников фирмы, сообщает телекомпания «Пирвели».

Бачалиашвили уволилась из фирмы «Зег» за несколько дней до гибели. Родители 23-летней программистки высказывали предположение, что смерть Тамар может быть связана именно с ее работой. Руководство компании выразило готовность сотрудничать со следствием. Еще две недели назад из офиса «Зег» в Тбилиси изъяли все компьютеры, телефоны, Wi-Fi-роутеры и маршрутизаторы.

Накануне, 7 августа, обыски прошли в квартирах учредителя и директора компании, а также трех сотрудников, которые никак не связаны с управлением фирмой. Изъяты были мобильные телефоны и ноутбуки.

По словам адвоката «Зег» Мамуки Чабашвили, Тбилисский городской суд выдал ордер на обыски еще 1 августа. Юристам неясно, почему указанные мероприятия проводятся только сейчас. Одновременно Чабашвили указал, что в постановлении не было указано причин или критериев, по которым определили квартиры сотрудников, где должны состояться обыски. Адвокат вновь подчеркнул, что «Зег» занимается разработкой программного обеспечения и в деятельности компании нет ничего противозаконного.

На этой неделе стало известно, что среди заказчиков «Зег» есть сайты для взрослых. Многие СМИ акцентировали внимание на данном обстоятельстве. Компания выступила с дополнительными разъяснениями, заявив, что «Зег» не имеет никакого отношения к созданию порнографического контента и речь идет только о программном обеспечении.

23-летняя жительница Тбилиси Тамар Бачалиашвили уехала из дома 19 июля и пропала. Спустя пять дней поисков ее нашли в Тетрицкаро, мертвой в собственной машине в 15 километрах от села, где ее в последний раз зафиксировала видеокамера наблюдения.

Первичный осмотр тела не выявил внешних телесных повреждений. В машине были обнаружены записки на листах бумаги, в том числе была и такая: «Деньги на накопительном счету, используйте». Также в автомобиле были какие-то таблетки, которые Бачалиашвили приобрела за день до своего исчезновения. Адвокат утверждает, что таблетки не являются психотропным веществом.

Официальное заключение экспертизы о причине смерти Тамар Бачалиашвили пока не обнародовано. МВД Грузии расследует дело Бачалиашвили по статьям «незаконное лишение свободы» и «доведение до самоубийства».