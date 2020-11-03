Президент Грузии встретилась с председателем ЦИК Тамар Жвания

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 3 ноября, встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания. По информации администрации президента, в ходе встречи председатель ЦИК предоставила президенту подробную информацию о парламентских выборах 2020 года.

«Президент, со своей стороны, подтвердила свое уважение к Тамар Жвания и избирательной администрации в целом и выразила благодарность за то, что они смогли организовать образцовые и демократические выборы, несмотря на сложные условия пандемии и вызовы.

На встрече также были отмечены первичные положительные оценки выборов миссиями наблюдателей и международным сообществом. Президент подчеркнула, что для демократической страны недопустимо оказывать давление, угрозы и оскорбления в адрес одного из главных беспристрастных институтов, краеугольного камня избирательного процесса - избирательной администрации и ее председателя», - говорится в информации администрации президента.

Следует отметить, что все восемь оппозиционных партий, получивших парламентские мандаты согласно объявленным ЦИК результатам выборов, отказались участвовать в работе парламента десятого созыва. Оппозиция считает, что ЦИК сфальсифицировал результаты голосования.

По подсчетам неправительственных организаций, масштаб неточностей составляет около 8%, которые были засчитаны правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиция подчеркивает, что это именно та разница, которая позволяет «Мечте» сформировать правительство и получить большинство мест в парламенте.

Сегодня возле здания ЦИК Грузии прошла акция протеста представителей оппозиции, которые требовали назначения новых выборов и привлечения Тамар Жвания к уголовной ответственности, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Международные наблюдатели на выборах отметили, что было зафиксировано множество нарушений, в том числе, использование административного ресурса. Вместе с тем они назвали выборы свободными и конкурентными. При этом никто из них не назвал выборы справедливыми.