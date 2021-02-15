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Заза Гахеладзе не будет обжаловать приговор югоосетинского суда
Гражданин Грузии Заза Гахеладзе, приговорённый Верховным судом самопровозглашенной республики Южная Осетия к 12.5 годам лишения свободы, не будет обжаловать решение суда.
Как пишет грузинская служба «Радио Свобода», об этом супруге Гахеладзе, Ирме Бутхузи сообщила его цхинвальский адвокат. Бутхузи пока не знает, почему муж принял такое решение.
Приговор Гахеладзе объявили 5 февраля. Тогда же стало известно, что он подлежит обжалованию в коллегии Верховного суда.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Гражданина Грузии признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
- Власти Грузии просят международное сообщество «должным образом оценить очередную провокацию российского оккупационного режима» и принять эффективные меры по немедленному освобождению гражданина Гахеладзе. США, ЕС и международные партнёры Грузии поддержали Тбилиси.
- Полномочный представитель югоосетинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев позже заявил, что Гахеладзе вынесли «самый мягкий приговор».
- 13 февраля на месте задержания Зазы Гахеладзе собрались гражданские активисты и представители антиоккупационного движения «Сила в единстве». Протестующие призвали правительство принять эффективные меры, и возложили ответственность за ситуацию вдоль разделительной линии на Российскую Федерацию.
Другие новости дня
Полиция опечатала тбилисский бар Зураба Джапаридзе
Полиция опечатала бар «У Джапара», открытый в Тбилиси лидером партии «Гирчи - для большей свободы» Зурабом Джапаридзе. Двоих сотрудников бара доставили в полицейский участок на допрос.
Ранее Джапаридзе оштрафовали на 2000 лари (600 долларов) за экономическую деятельность, осуществляемую без разрешения, но политик заявил, что платить штраф не собирается.
Джапаридзе предпогалает, что против него могут возбудить уголовное дело. При этом политика все еще защищает иммунитет – несмотря на то, что он отказался от депутатского мандата.
Зураб Джапаридзе открыл бар, чтобы опротестовать ограничения, действующие в Грузии из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что это – «акт политического неповиновения, который направлен на отмену ограничений, связанных с пандемией». Бар в течение двух дней работал и в ночные часы, то есть во время действия «комендантского часа».
«Открывать дорогу не актуально» – встреча с жителями Ахалгори
Парламентарии от фракции «Единая Осетия» встретились в минувшие выходные с жителями Ахалгори. Об этом сообщает пресс-служба парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
На встрече речь шла, в основном, о продолжающейся почти 1.5 года изоляции ахалгорцев. Председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты на встрече отметил, что знаком с этой проблемой.
«Глава Ленингорского района обращался к президенту относительно этого вопроса, после чего состоялось выездное заседание Совета безопасности в поселке Ленингор. После этой встречи произошли определенные изменения, то есть упростили возможность пересечения границы для больных граждан, нуждающихся в лечении за пределами республики. Если раньше для экстренного направления больного за пределы Южной Осетии требовалось провести консилиум в Цхинвале, и только после решения консилиума можно было принимать решение о пересечении границы, то этого уже нет», – сказал парламентарий.
Глава района Виталий Мамитов отметил, что после заседания Совбеза некоторые проблемные вопросы были сняты с повестки дня.
«Этот механизм уже наглядно работает, и вы это знаете. То есть человека направляем в местную больницу, врачами проводится консилиум, нами подготавливается письмо в администрацию президента, и на второй день человек выезжает на лечение, а экстренные больные отправляются в тот же день. В Цхинвал этих больных уже не отправляем, все делается на месте и в считанные часы», – сказал Виталий Мамитов.
Он добавил, что говорить о прежнем режиме пересечения пропускного пункта «Раздахан» сейчас неактуально.
«Вы должны понимать, какая эпидемиологическая ситуация сложилась в сопредельной республике. Также ситуация в селении Уиста (Цнелиси – ред.) вам всем известна. Пока ситуация там не разрешится, открывать дорогу не актуально. Говоря об автотранспорте, хочу отметить, что проделана огромная работа МВД и в ближайшее время все машины, имеющие грузинские номера, будут у нас состоять на учете с осетинскими номерами. С этим также проблем не будет», – сказал Мамитов.
Во встрече также приняли участие депутаты Ацамаз Бибилов, Елена Джиоева и Илья Хубулов.
В Мьянме войска готовятся к подавлению протестных акций
На севере Мьянмы, как сообщают западные агентства, заметно передвижение войск, слышны выстрелы из автоматического оружия. По всей вероятности, как отмечает Би-би-си, готовится подавление ежедневных акций протеста, которые проводятся с 1 февраля, когда командование вооружённых сил захватило власть.
Западные посольства в Янгоне, после прибытия в город бронетехники и машин с солдатами, призвали бирманское командование не прибегать к насилию против своего народа.
В воскресенье, в 18:30 по Гринвичу (01:00 местного времени понедельника, 15 ферваля) в Янгоне была прервана работа Интернета. Представитель ООН заявил, что военные "объявили войну" своему народу.
Том Эндрюс, специальный докладчик ООН по Мьянме, заявил, что военные, захватившие власть, проявляют признаки отчаяния и будут нести ответственность за совершаемые ими действия.
Тем временем жители Мьянмы продолжают протестовать против установления военного режима в стране.
В Твиттере публикуются кадры акций неповиновения:
Принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что ждут второго ребёнка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри сообщили в воскресенье, что ждут второго ребенка.
"Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок", - сказано в заявлении Гарри и Меган, которое цитирует Би-би-си.
Друг семьи, фотограф Миссан Харриман опубликовал в твиттере чёрно-белую фотографию, на которой лежащая на траве Меган держит руку на явно выдающемся животе. Пол будущего ребёнка и предположительная дата родов не сообщаются.
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Это второй брак Маркл. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца. Через год в семье родился первенец Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Восьмой правнук королевы Елизаветы Второй стал седьмым в очереди на британский престол.
В январе прошлого года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских полномочий и прав на британский престол. Они перестали официально представлять королевскую семью и получать государственное финансирование. После этого пара переехала в США.
Осенью в статье для The New York Times Меган Маркл рассказала, о выкидыше в июле 2020 года.
Президент Макрон допустил применение «Спутник-V» во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к коллективным международным действиям в борьбе с Covid-19. В интервью изданию "Журналь дю Диманш" (JDD), он высказался за незамедлительные усилия и за то, чтобы чтобы "русские и китайцы" присоединились к широким многосторонним усилиям по борьбе с пандемией. Условием такого сотрудничества, однако, по словам Макрона, должна стать "необходимая сертификация вакцин на уровне Всемирной организации здравоохранения". Об этом сообщает Международное французское радио.
Ранее, 3 февраля, Макрон рассказал в другом интервью, что отправил научную миссии в Россию для проведения обмена мнениями с российскими коллегами. Он оценил состоявшиеся консультации как "позитивные". По словам Макрона, если Европейское агентство лекарственных средств одобрит российскую вакцину к применению, то решение правительства станет "не политическим, а научным".
Тогда же глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан уточнил позицию правительства в эфире радиостанции Europe 1: "Если вакцина "Спутник V" будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств и французским Высшим советом по здравоохранению, то французские власти не будут препятствовать её распространению. У вакцин нет национальности. Важно получить работающее лекарство", - подчеркнул министр.
У Теи Цулукиани и членов её семьи подтвердился коронавирус
Коронавирус выявили у экс-министра юстиции Грузии, ныне главы парламентского комитета по вопросам образования, науки и культуры Теи Цулукиани. Инфицированы и члены её семьи.
Как написала Цулукиани в социальной сети Facebook, она уже несколько дней находится на самоизоляции и лечится дома.
Ранее СМИ сообщали, что Цулукиани может вернуться в правительство Грузии на пост главы министерства культуры и спорта, которое будет сформировано в ближайшее время.
В Грузии выявили 165 новых случаев коронавируса, 11 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3363 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 11 пациентов.
За сутки в стране выявили 165 новых случаев коронавируса. Было проведено 9197 тестов: PCR-тестов – 2989, экспресс‐тестов на антиген – 6208. На выходных количество проводимых тестов снижается.
Выздоровели еще 639 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 265 722, выздоровевших – 258 732.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,79%, за последние 14 дней – 3%, за последнюю неделю – 2,5%.
С сегодняшнего дня в Грузии полностью возобновляется очное обучение в школах. В классы возвращаются учащиеся школ Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Примерно 12% школьников во всех городах Грузии пожелали остаться на «дистанционке» – это более 35,7 тысячи человек.
Трое украинских солдат погибли при взрыве на востоке Украины
Украинское командование сообщило о гибели при взрыве троих военнослужащих на востоке Украины, у поселка Новолуганское. Всего за минувшую неделю в зона конфликта погибли пять украинских военнослужащих.
Офис президента Украины Владимира Зеленского, находящегося с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил, что для расследования обстоятельств гибели солдат в Донецкую область направлены министр обороны и начальник штаба вооруженных сил.
Необходимо незамедлительное расследование, чтобы не дать повториться подобной трагедии в будущем, сказал президент. 15 февраля он возвращается на родину и заслушает доклады обоих военачальников о произошедшем, сообщает офис главы государства.
В конфликте на востоке Украины между армией и пророссийскими сепаратистами, который продолжается с весны 2014 года, погибли более 13 тысяч человек.
МВД Беларуси сорвало музыкальный фестиваль: задержаны 68 человек
Белорусская милиция сорвала музыкальный фестиваль под городом Смолевичи, сообщает издание Tut.by.
По информации СМИ, в концерте участвовали группы «Разбітае сэрца пацана», Panska Moc, Ok-Band и певица Валерия Суровицкая. Они были выведены из зала вместе со зрителями и доставлены в местное отделение милиции. Всего задержано свыше семидесяти человек. На них составляют протоколы о нарушении порядка организации массовых мероприятий.
В МВД Беларуси заявили, что пресекли «нелегальную акцию». Якобы под видом музыкальной вечеринки собрались «активисты деструктивных телеграм-каналов». В ведомстве отметили, что они использовали бело-красно-белую оппозиционную символику.
Михаил Саакашвили анонсировал высокую протестную активность в регионах Грузии
«До сих пор оппозицию от внеочередных выборов отделяли большой масштаб коронавируса и холода, а в ближайшие недели отделяет несколько сильных активностей в регионах и две-три очень сильных активности в Тбилиси, после чего демократия вернется в Грузию», - заявил бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета по реформам Украины Михаил Саакашвили в эфире телекомпании «Пирвели» в ответ на вопрос журналиста, насколько близка оппозиция к достижению цели - внеочередных парламентских выборов в Грузии.
Журналист также задал вопрос об инициативе Республиканской партии, которая предполагает разовое вхождение оппозиции в парламент. По словам Саакашвили, «грузинский народ плюнет в лицо всем, кто войдет в т.н. парламент».
«Никто не сможет войти в парламент, потому что грузинский народ плюнет в лицо каждому, кто войдет в т.н. парламент. Это не парламент, это некая группа узурпаторов, называющих себя парламентом, так что давайте не будем обманываться. Единственное, что они могут принять - это решение о проведении внеочередных выборов в Грузии», - сказал Саакашвили.
Владимир Келехсаев: Надо сплотиться и работать для народа
«Депутатам надо сплотиться и работать во благо народа и Осетии», - такое мнение выразил вице-спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, лидер партии «Единство народа» Владимир Келехсаев.
«Многие граждане ко мне обращаюсь из-за пенсий, люди волнуются. Если мы все себя так будем вести, мы развалим страну. Не для того мы долгие годы боролись за государственность, чтобы сегодня самим же себе ставить подножки», - сказал Келехсаев, выступая в парламенте.
Он отметил, что проблемы с принятием бюджета в парламенте возникали и во время работы других созывов, но это неправильно, и бюджет надо принимать обязательно, сообщает информагентство «Рес».
«Сессия, назначенная из-за бюджета, уже в десятый раз сорвалась. Бюджет - не президента, правительства или парламента, он - для народа, и поэтому бюджет обязательно должен быть принят, чтобы выплатить людям заработную плату, пенсии, медикам - их выплаты. Россия выделила нашему Минздраву средства на лекарства, оборудование и стимулирующие выплаты, и вот все это невозможно осуществить без принятия бюджета. Чтобы Инвестпрограмма, на которую выделили больше миллиарда, имела возможность работать дальше, и у нас были новые детские сады, школы, и т.д. Сейчас строительство полностью прекратилось», - отметил вице-спикер.
По его словам, Россией были выделены средства около 200 миллионов рублей на резервную линию через Рокский тоннель, но и в этом направлении сегодня невозможно поработать из-за того, что не принят бюджет. «Когда идет сильный снег, линии электропередачи обрываются. Нам выделили средства, чтобы провести резервную линию, это разве плохо? А мы не хотим работать…», - добавил он.
Келехсаев отметил, что Южная Осетия живет большей частью за счет средств Российской Федерации, «… а тем временем, от имени оппозиционных депутатов направлено письмо в правительство России, чтобы оно не присылало нам средства, как так?».
Вице-спикер заметил, что, те, кто срывают сессии, дальше готовят себя в президенты. По его мнению, это неправильно, из-за политики, народ не должен страдать.
- Часть депутатов бойкотируют заседания парламента с конца августа прошлого года. Они требуют отставки генпрокурора Урузмага Джагаева и справедливого расследования убийства жителя Цхинвали Инала Джабиева.
- 5 февраля парламентарии (30 из 34) впервые за несколько месяцев собрались на заседание с участием российской делегации во главе с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
В Грузии продлят действие положения об обязательном ношении масок
В Грузии продлят действие положения об обязательном ношении защитных масок как в помещениях, так и на улице. Соответствующие изменения рассмотрят завтра на заседании бюро парламента, сообщает Общественный вещатель.
Поправки, инициированные группой депутатов «Грузинской мечты», планируется внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных нарушениях.
В случае их принятия ужесточены будут санкции за повторное нарушение правил ношения масок в открытых или закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте или такси (категория M1). Штраф составит 50 лари (15 долларов). Размер штрафа в случае первого нарушения не изменится. Сейчас он составляет 20 лари (около 6 долларов).
Ношение масок не только в помещениях, но и на улицах в Грузии стало обязательным с 4 ноября 2020 года. Срок действия этой нормы истекает 2 марта 2021 года.
Гахария: Обновленный прогноз Fitch говорит о сильной стратегий правительства Грузии
Обновленный прогноз международного рейтингового агентства Fitch говорит о сильной экономической стратегии правительства Грузии, считает премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
«Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (IDR) Грузии на уровне «BB» и заявило, что переизбрание «Грузинской мечты» укрепило преемственность экономической политики, несмотря на политическую напряженность из-за бойкота парламента оппозицией», - написал Гахария в Twitter.
Fitch сохранило оценку суверенного кредитного рейтинга Грузии на уровне BB с негативным прогнозом. Согласно прогнозу, в 2021 году ВВП страны вырастет на 4,3%, а в 2022 году – на 5,8%. Эксперты также отметили, что после пандемии экономика Грузии будет восстанавливаться более быстрыми темпами, чем другие страны с аналогичным рейтингом.
Глава МВД Грузии о самоубийстве 14-летней девочки: «Мы сделали все, что могли»
МВД сделало все возможное в рамках расследования дела о сексуальном насилии над 14-летней девочкой из Аджарии. Об этом министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил журналистам сегодня, 14 февраля.
Девятиклассница была найдена повешенной во дворе собственного дома в Кобулетском муниципалитете спустя месяц после ее обращения в полицию – семья заявила об изнасиловании несовершеннолетней. Предполагаемый насильник был установлен, однако в его отношении не было принято каких-либо ограничительных или запретительных мер до окончания расследования.
«Мы сделали все, что могли, на что закон давал нам право. Была возможность провести следственные действия, допросы и так далее, - заявил Гомелаури. - Если у кого-то есть какие-то претензии, будь то семья или другие люди, они могут подать иск и увидеть, какие следственные действия были проведены».
Спустя несколько часов после смерти девочки-подростка был задержан 23-летний Н.Т.. Ему предъявили обвинения в доведении до самоубийства и половой связи с несовершеннолетней, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Накануне Батумский городской суд отправил обвиняемого в предварительное заключение. Семья парня заявляет о его невиновности. По их версии, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством из-за давления родственников. Утверждается, что дед, воспитывавший девочку, избивал ее.
По оценке омбудсмена Грузии Нино Ломджария, произошедшее стало «результатом системного бездействия». Аппарат Народного защитника обещал изучить дело и установить ответственность каждого государственного органа за возможное несвоевременное или неэффективное реагирование.
После случая в Аджарии, неправительственная организация «Женское движение» призвала поднять вопрос об ответственности прокурора по делу школьницы на предмет служебной халатности. С этой целью правозащитники запустили 100-дневную кампанию под названием #ninisgamo - «из-за Нини».
Очная учеба во всех государственных школах Грузии возобновится с завтрашнего дня
С понедельника, 15 февраля, в Грузии полностью возобновится очное обучение в государственных школах. По решению властей, завтра в классы смогут вернуться учащиеся школ Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Поскольку из-за пандемии коронавируса в стране действовали строгие ограничения, большинству из них пришлось учиться дистанционно в течение почти года. Две недели назад, с 1 февраля, очная учеба также возобновилась в Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави.
Примерно 12% школьников во всех городах Грузии пожелали остаться на «дистанционке» – это более 35,7 тысячи человек. Если их родители решат перевести ребенка на очную форму обучения, по средам они смогут оставить соответствующие заявки на специальном сайте Минобразования.
Для учеников с 5 по 12 классы ношение масок в школе обязательно. Дети с особыми образовательными нуждами освобождаются от этого обязательства.
В Минобразования заявляют, что каждая государственная школа обеспечена необходимыми ресурсами для соблюдения мер безопасности и превенции распространения вируса. Учреждениям переданы дезинфицирующие растворы, бесконтактные термометры, дезбарьберы, в порядок приведены школьные туалеты.
Помимо мер безопасности, предусмотренных протоколами, в школах регулярно будет проводиться тестирование на коронавирус педагогов и административного персонала. Раз в две недели проверять будут как минимум 20% сотрудников. В случае подтверждения Covid-19 у школьников или учителей, в образовательных учреждениях будут применять точечные ограничения – на дистанционное обучение перейдет либо вся школа, либо конкретный класс, сообщает агентство «Новости-Грузия».
За сутки на Северном Кавказе 744 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 30 пациентов с подтверждённым коронавирусом, число новых заболевших – 744.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 17 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Ингушетии - три, в Дагестане - два, в Калмыкии и Кабардино-Балкарии по одному пациенту с подтверждённым диагнозом. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7 450 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 195 человек.
- Ставропольский край + 195 (45 544 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 167 (36 181)
- Кабардино-Балкария + 79 (19 944)
- Дагестан + 72 (29 027)
- Калмыкия + 55 (18 357)
- Карачаево-Черкесия + 54 (18 412)
- Северная Осетия + 46 (15 194)
- Ингушетия + 32 (14 429)
- Адыгея + 31 (13 533)
- Чечня + 13 (11 127)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 221 448 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 14 февраля, выявлено 4 071 883 человек с коронавирусом.
Сторонники Навального проводят флешмобы с фонариками
Сторонники находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального в разных городах России 14 февраля, в День святого Валентина, который по традиции отмечается как день влюбленных, проводят флешмобы в поддержку политика. По призыву его штаба они в определенное время зажигают на улице фонарики на мобильных телефонах, а также выкладывают из свечей фигуры сердечек. Девиз акции: «Любовь сильнее страха».
Акции уже состоялись в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине, во Владивостоке. Из публикуемых в соцсетях фотографий трудно сделать выводы о том, сколько людей приняли в них участие и на скольких местах прошли акции.
Пока не сообщалось о том, чтобы власти препятствовали их участникам.
Правительство Приморского края в своем инстаграме анонсировало акцию в поддержку Навального (не упомянув фамилию оппозиционера). Затем анонс исчез, но потом вновь появился.
Ранее в ряде городов активисты получили предостережения от прокуратуры о недопустимости «осуществления экстремистской деятельности» и проведения акции в поддержку Навального 14 февраля. Об акциях также говорили депутаты Госдумы, в частности, Петр Толстой сравнил их с действиями нацистских пособников во время Великой Отечественной войны.
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Спектр» из-за того, что в его статье называлось точное время акции.
- В конце января и начале февраля в городах России состоялись несколько массовых уличных акций протеста сторонников Навального. Более 10 тысяч их участников были задержаны, многие отправлены под арест. Леонид Волков объявил, что акции протеста возобновятся весной, а акция 14 февраля пройдет «в другом формате», чтобы по возможности избежать задержаний со стороны полиции.
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Срок разрешения на временное проживание в Грузии вырастет с 6 до 12 лет
Максимальный срок выдачи разрешения на временное проживание в Грузии увеличивается с 6 до 12 лет. Соответствующие изменения будут представлены на завтрашнем заседании бюро парламента Грузии, инициированные председателем комитета по правам человека Михаилом Сарджвеладзе, сообщает Общественный вещатель.
В законопроекте поясняется, что разрешение на временное проживание выдается иностранцам на период их вероятного пребывания в Грузии. Кроме того, согласно изменениям, иностранному гражданину по прошествии 6 лет проживания в Грузии на основании временного разрешения будет предоставлена возможность продлить временный вид на жительство вместо получения постоянного вида на жительство, как это происходит сейчас.
Разрешение на проживание в Грузии не сможет получить лицо, совершившее любое преступление против личности, в том числе не относящееся к категории тяжких преступлений.
Соответствующие изменения будут представлены на завтрашнем заседании бюро парламента. В законопроекте также указывается, что факт совершения лицом уголовного преступления является основанием для прекращения срока законного пребывания иностранца в Грузии.
Согласно действующему законодательству, иностранцу может быть отказано в разрешении на проживание, если лицо было осуждено за тяжкое уголовное преступление, совершенное в течение последних пяти лет.
Байден и Трамп прокомментировали голосование об импичменте
За осуждение бывшего президента голосовали 57 сенаторов – этого недостаточно
Президент США Джо Байден прокомментировал результаты голосования по делу об импичменте его предшественника Дональда Трампа в Сенате, заявив, что, хотя оно и не привело к осуждению Трампа, «суть обвинений не подлежит сомнению». По словам Байдена, даже те, кто проголосовал за оправдание Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу, признали, что он несет по крайней мере моральную ответственность за провоцирование нападения своих сторонников на Капитолий 6 января. Эти события, как и последовавший импичмент Трампа, Байден назвал «печальными страницами в истории» США, которые напомнили о хрупкости демократии.
Байден также отметил, что за осуждение Трампа проголосовали не только его оппоненты-демократы, но и 7 республиканцев, это беспрецедентный случай в истории.
Голоса в Сенате по вопросу об осуждении Трампа распределились так: 57 - за и 43 - против. Голосование прошло вечером в субботу 13 февраля. Демократам, инициировавшим импичмент, не хватило 10 голосов - для осуждения президента необходима была поддержка двух третей сенаторов.
Заявление в связи с завершением процесса выпустил и Трамп. Он назвал процесс продолжением «охоты на ведьм». «Отражением печальной картины наших дней стало то, что представители одной политической партии в Америке получают возможность свободно пренебрегать принципом верховенства права... подвергать преследованиям, шантажу, замалчиванию и подавлению всех людей или точек зрения, с которыми они не согласны» - заявил бывший президент. Его аккаунты в большинстве соцсетей заблокированы, заявление распространили адвокаты Трампа.
Он был подвергнут импичменту в Палате представителей 13 января, еще до истечения срока его полномочий. Суд в Сенате проходил, когда Трамп уже стал частным лицом. Формальное осуждение его в Сенате могло бы закрыть ему путь к пользованию привилегиями, полагающимися бывшим президентам, а также закрыть возможность баллотироваться на должность вновь.
Комментаторы отмечают, что результаты голосования показали, с одной стороны, что Трамп не потерял влияния на Республиканскую партию и после ухода с поста президента, с другой - что в партии есть и голоса, осуждающие его.
На сторону обвинения в Сенате встали сенаторы-республиканцы Ричард Берр, Билл Кэссиди, Бен Сассе, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Пэтт Туми и Сьюзан Коллинз. Берр, Ромни, Сассе, Коллинз и Мурковски являются давними противниками Дональда Трампа в Республиканской партии, Туми собирается уйти из политики, а Билл Кэссиди, как пишет «Голос Америки», изменил свою точку зрения на действия Трампа 6 января только на этой неделе: ранее он голосовал в поддержку бывшего президента.
- Впервые в истории США в отношении одного президента были проведены два процесса об импичменте. Первый состоялся в начале 2020 года, тогда Трамп также был оправдан.
- Процесс по делу о втором импичменте продолжался чуть более недели. В субботу утром сенаторы с перевесом в 10 голосов поддержали предложение о вызове свидетелей, что могло бы затянуть процесс, однако в перерыве между заседаниями члены Палаты представителей - так называемые менеджеры по импичменту - и адвокаты Трампа заключили соглашение, позволяющее отказаться от этой идеи и перейти к изложению заключительных аргументов обеих сторон.
На 58-м году жизни скончался известный грузинский певец Зураб Доиджашвили
На 58-м году жизни скончался известный грузинский певец Зура Доиджашвили. Об этом его супруга исполнителя Кети Вадачкория сегодня, 14 февраля, сообщила в Facebook. «Не смогла исполнить твою волю, не смогла вернуть тебя в Тбилиси живым. Прости», - пишет Вадачкория на своей странице в соцсети.
Зура Доиджашвили боролся с тяжелой болезнью. Он проходил лечение в одной из израильских клиник, сообщает агентство «Новости-Грузия». Последние месяцы Доиджашвили практически не приходил в сознание, он похудел до 37 кг.
Друзья и коллеги исполнителя не раз проводили благотворительные мероприятия для сбора средств на его лечение и возвращения в Грузию. В декабре 2020 года перед Большим концертным залом (Филармония) в Тбилиси открылась звезда имени музыканта.
Зураб Доиджашвили родился 17 августа 1963 года, в семье строителя и педагога русского языка. Сам по профессии Доиджашвили тоже строитель, но случилось так, что именно музыке Зураб посвятил всю свою жизнь.
Доиджашвили исполнял песни в жанре городского романса, который особенно популярен в Грузии. Он является автором хитов «Проспект Меликишвили», «Тбилиси – город золотой», «Я люблю все старое», «Районные парни», «Я скучаю по Тбилиси», «Девочка-снежинка», «Восходи, солнце» и других.
Зураб Джапаридзе оштрафован на 2000 лари за нарушение ковид-запрета
Лидера партии «Гирчи - для большей свободы» Зураба Джапаридзе, который накануне вечером открыл в Тбилиси бар на проспекте Агмашенебели, оштрафовали на 2000 лари за экономическую деятельность, осуществляемую без разрешения.
Зураб Джапаридзе открыл бар «У Джапара» 13 февраля, и заявил, что этим совершил акт политического неповиновения. Ночью в бар пришли сотрудники правоохранительных органов и представители инспекции труда.
Сам Зураб Джапаридзе заявил, что платить штраф не собирается. По словам Джапаридзе, его защищает депутатский мандат, и он вновь собирается открыть бар и даже планирует отметить день рождения одного из однопартийцев, сообщает «Грузия онлайн».
- В связи с пандемией коронавируса в Грузии закрыты рестораны и кафе, которым разрешено работать только на вынос. Согласно плану правительства, с 15 февраля рестораны и кафе смогут принять посетителей на открытых пространствах.
СМИ: Бывший подчиненный жестоко избил начальника из Службы доходов Минфина Грузии
Бывший подчиненный жестоко избил начальника отдела споров Службы доходов Минфина Грузии Ираклия Хурцидзе. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».
Согласно распространившейся информации, на чиновника напали 12 февраля у главного офиса Службы доходов в Тбилиси. Фото, на котором был запечатлен избитый и окровавленный Хурцидзе, на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Торнике Вачаидзе. Под снимком автор написал, что «сделал крысу».
«Пирвели» выяснил, что в прошлом Вачаидзе был сотрудником Службы доходов. Телеканал предполагает, что его уволили по распоряжению Хурцидзе и теперь мужчина решил отомстить.
Вечером 13 февраля пресс-служба МВД Грузии сообщила о задержании нападавшего – Т.В. 1988 года рождения. По данным ведомства, из-за спора, связанного с местом работы, задержанный напал на свою бывшую сотрудницу – 26-летнюю Н.Е. и угрожал ей убийством. Кроме того, обвиняемый нанес множественные телесные повреждения двум другим бывшим коллегам – 36-летнего И.Х. и 30-летнего Г.К..
Вачаидзе был задержан по обвинению в насилии, угрозах и умышленном причинении легкого вреда здоровью спустя несколько часов после совершения преступления. Расследование продолжается по статьям 118, 126 и 151 Уголовного кодекса Грузии. Задержанному грозит до трех лет лишения свободы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ночью в Армении произошло еще одно землетрясение магнитудой 3 балла
14 февраля в 01:47 по местному времени в 13 км к юго-западу от Еревана было зафиксировано еще одно землетрясение. Как сообщает Служба сейсмической защиты, магнитуда землетрясения составила 2,7, его очаг залегал на глубине 10 км.
В эпицентре сила толчков составила 3 балла. Землетрясение ощущалось также в Ереване и ряде населенных пунктов Араратской области силой 2-3 балла.
Как сообщает Радио Азатутюн, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Армении в субботу днем. Сильные толчки ощущались и в столице Ереване. Эпицентр толчков находился в 8 километрах к юго-востоку от армянской столицы, очаг залегал на глубине 10 километров. Мощность землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов, в Ереване – 5-6 баллов. После землетрясения в субботу многие жители Еревана выбежали из своих домов в ожидании новых толчков, проведя на улице несколько часов.
Карабахский лидер впервые встретился с представителем Азербайджана
Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 12 февраля вместе с директором Службы национальной безопасности Армении Арменом Абазяном и командующим российским миротворческим контингентом Рустамом Мурадовым встретился с официальным представителем Азербайджана.
Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь Араика Арутюняна Лусине Аванесян.
По ее словам, в ходе первой подобной встречи, которая состоялась на территории, находящейся под контролем российских войск, были обсуждены вопросы, связанные с возвращением пленных и поиском пропавших без вести, а также другие гуманитарные вопросы. Аванесян также отметила, что была обсуждена судьба пропавших без вести во время войны 1990-х годов.
Пресс-секретарь Араика Арутюняна не назвала имя и должность представителя азербайджанской стороны, отметив, что это находится в компетенции Азербайджана.
Это первая встреча лидера Карабаха и представителя официального Баку за десятилетия.
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