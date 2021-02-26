Южная Осетия: оппозиции отказали в проведении встречи с избирателями в здании парламента

Оппозиционным депутатам не дали провести встречу с избирателями в сессионном зале парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия.

Спикер парламента Алан Тадтаев накануне дал разрешение на проведение встречи, сегодня же заявил, что соответствующее уведомление было получено лишь за день до мероприятия.

«Здание, а вместе с тем и все помещения Высшего законодательного органа власти являются режимными объектами, которые в одночасье не могут становиться объектами публичных акций. К тому же все последние часы в социальных сетях разжигаются призывы к агрессивным действиям, которые допустить никак нельзя», – заявил Тадтаев.

Он предложил провести встречу в зале Дома культуры при цхинвальской администрации (бывшее здание Совпрофа).

Однако депутаты и собравшиеся в центре города граждане от альтернативного предложения отказались и провели встречу у здания парламента.

«Мы в парламенте хотели выразить своё мнение по ходу следствия и происходящих в республике процессов, но внутрь нас не пустили. Здесь собрались представители народа республики, которые требуют справедливости. Они имеют право выразить своё мнение», – сказал лидер Народной партии, вице-спикер парламента Александр Плиев.

К зданию парламента пришла и Оксана Сотиева – вдова погибшего от рук силовиков жителя Цхинвали Инала Джабиева. Ранее, анонсируя встречу, она заявила: «Нет сил терпеть произвол и беззаконие, творимые на нашей земле».

Отметим, что недавно югоосетинские власти дважды привозили своих сторонников в парламент. Встречи проходили именно в сессионном зале, двери которого закрылись сегодня для оппозиции.