Аслан Бжания провел рабочую встречу с Александром Анквабом

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел рабочую встречу с премьер-министром Александром Анквабом, который сегодня приступил к исполнению служебных обязанностей после лечения от COVID-19.

Как сообщили в президентской пресс-службе, Бжания и Анкваб обсудили ситуацию в Абхазии и планы работы исполнительной власти в ближайшее время.

СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря прошлого года. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).

18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось. В середине марта его выписали из клиники.

1 апреля стало известно, что после прохождения курса лечения в московской клинике Анкваб вернулся в Абхазию. 5 апреля он обратился к жителям Абхазии и заявил, что «коронавирусная инфекция весьма коварна». Премьер призвал граждан к ответственному соблюдению мер предосторожности.

С 11 января обязанности главы абхазского Кабмина исполнял вице-премьер Владимир Делба.