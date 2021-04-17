Оппозиция представит свой объединенный штаб на митинге в Тбилиси 19 апреля

Оппозиционные партии Грузии, которые не признают итоги парламентских выборов 2020 года, создают общий штаб. Об этом было объявлено сегодня, 17 апреля, по итогам встречи лидеров оппозиции в офисе Лейбористской партии.

Презентация штаба состоится 19 апреля на акции в тбилисском парке Рике. Как пояснила одна из основательниц «Стратегии Агмашенебели» Тако Чарквиани, это станет «своего рода прелюдией» к масштабному митингу оппозиции, запланированному на 15 мая в Тбилиси. «19 апреля будет не большая акция, а скорее представление штаба, большого общего штаба», - заявила она.

Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили заявил, что в парке Рике оппозиция представит общественности свои планы. При этом он подчеркнул, что на акции 15 мая он рассчитывает увидеть «всю Грузию».

На этой неделе лидеры оппозиции начали встречи с населением в регионах. Политики призывают граждан присоединиться к их протесту, сообщает агентство «Новости-Грузия». Главным требованием митинга 15 мая станет назначение досрочных парламентских выборов. По итогам встреч в офисе «лейбористов» лидеры оппозиции также подтвердили, что это условие является ключевым для прекращения бойкота парламента и разрешения политического кризиса в стране.

Политический кризис в Грузии продолжается уже почти пять месяцев. После выборов в парламент 31 октября 2020 года заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов.

Спецпосланник главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон в марте дважды посетил Тбилиси для содействия в урегулировании кризиса. Он представил членам правящей партии и оппозиции документ о своем видении разрешения политического кризиса, подразумевающий проведение системных избирательных реформ и изменения в сфере правосудия.

«Грузинская мечта» подписала этот план в одностороннем порядке. Оппоненты властей на сделку не готовы. Они настаивают, чтобы в соглашение были включены пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.