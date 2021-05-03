В Грузии политиков и активистов задерживают за посещение кладбищ

Член партии «Единое национальное движение» Элгуджа Багратиони был оштрафован на 2 тысячи лари (600 доллара) из-за попытки посетить одно из кладбищ в городе Батуми, сообщает Аджарское телевидение. Правоохранительные органы обвиняют политика в неподчинении законному требованию сотрудника полиции.

«Жена трагически погибшего пожарного-спасателя пыталась пройти на кладбище, но полиция не позволила, из-за этого я выразил протест, и вскоре полиция меня задержала», – сказал Багратиони.

Как пишет «Новости-Грузия», сегодня судья Александр Гогуадзе освободил Элгуджу Багратиони под расписку. С целью нанять адвоката, Багратиони потребовал перенести судебный процесс. Суд продолжит рассмотрение дела через 12 дней. Судебный процесс назначен на 14 мая.

Накануне не впустили на кладбище в Кутаиси и оппозиционного гражданского активиста от движения «Для Грузии» Нику Нарсия. Он был задержан за мелкое хулиганство и сопротивление полиции. Судебный процесса активист дожидается в изоляторе временного содержания.

По информации телекомпании «Рустави 2», задержание Нарсия опротестовали его друзья, которые собрались у здания районной полиции. По их словам, если их товарищ не покинет участок, они устроят акции протеста.

Сегодня в тбилисском районе Варкетили задержали еще одного активиста, который пытался пройти на кладбище и не подчинился требованию полиции, – сообщает телекомпания «Формула».