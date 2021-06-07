В парламентскую фракцию «Единого национального движения» вошли 32 депутата

Прекратившая бойкот парламента крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) создает фракцию в парламенте. В неё вошли 32 депутата.

Фракцию «Единое национальное движение» – Объединенная оппозиция «Сила в единстве» возглавит Хатия Деканоидзе. Заместителями председателя фракции станут Леван Бежашвили, Георгий Ботковели и Нато Чхеидзе.

Как пишет «Новости-Грузия», это будет самая крупная оппозиционная фракция, объединяющая всех депутатов от блока ЕНД, за исключением Григола Вашадзе, Саломе Самадашвили, Тамар Кордзая и Хатуны Самнидзе.

Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии сегодня проголосовал за формирование двух новых фракций. Кроме фракции ЕНД, это – «Группа реформ Шарля Мишеля», состоящая из семи человек.

В неё входят три депутата от «Стратегии Агмашенебели» – Теона Акубардия, Паата Манджгаладзе, Георгий Вашадзе; Зураб Гирчи Джапаридзе от партии «Гирчи – Больше свободы», независимые депутаты Григол Вашадзе, Тариэл Накаидзе; а также лидер «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе, которая возглавит фракцию.

На сегодняшнем заседании парламента также была сформирована одна политическая группа, в которую вошли четверо депутатов от партии «Европейские социалисты». Лидером группы стал Фридон Инджия.

Согласно решению руководства парламента, для создания политической группы достаточно четырех депутатов, а для образования фракции – семь. При этом группа пользуется точно такими же правами и привилегиями, что и парламентская фракция. Такое правило используется впервые именно в парламенте десятого созыва.

Первую оппозиционную парламентскую фракцию в парламенте десятого созыва сформировала партия «Лело» вместе с независимыми депутатами Саломе Самадашвили, Шалвой Шавгулидзе и Армазом Ахвледиани. Фракция получила название «Лело – партнерство для Грузии».