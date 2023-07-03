Кулеба: Грузия должна прекратить издевательства над Саакашвили и вернуть его Украине

«Грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к Михаилу Саакашвили», - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает агентство УНН.
«... Завтра утром посол Грузии будет в МИД, с ним будет поведена жесткая беседа, он поедет в Грузию. Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательства над Михаилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он является гражданином Украины», - сообщил Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей из-за состояния третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
- Саакашвили находится в больнице с прошлого года после того, как отказывался от еды в течение 50 дней в знак протеста против его задержания, которое, по мнению правозащитных групп, является политически мотивированным.
- Группа американских врачей заявила, что Саакашвили страдает от серьезных неврологических, желудочно-кишечных и ортопедических заболеваний. Они заявили, что ухудшение его здоровья произошло вследствие «пыток» в тюрьме.
- Американский токсиколог Дэвид Смит заявил в 2022 году, что тесты показали, что Саакашвили подвергся отравлению тяжелыми металлами, находясь под стражей.
- Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Грузию в «медленном убийстве» Саакашвили и потребовал перевести его в украинскую или западную клинику. Власти Грузии сообщали, что позволят польским врачам осмотреть Саакашвили.
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