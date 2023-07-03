Кулеба: Грузия должна прекратить издевательства над Саакашвили и вернуть его Украине

«Грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к Михаилу Саакашвили», - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает агентство УНН.

«... Завтра утром посол Грузии будет в МИД, с ним будет поведена жесткая беседа, он поедет в Грузию. Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательства над Михаилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он является гражданином Украины», - сообщил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей из-за состояния третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.