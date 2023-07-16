«Формула»: необходимость лечения Саакашвили за границей признают и грузинские врачи

Необходимость лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за границей рассматривают и в клинике «Вивамед». Это утверждает оппозиционный канал «Формула.

Согласно медицинскому документу консилиума, который был созван для обсуждения состояния здоровья третьего президента, врачи не могут установить причины хронического понижения жизненно важных показателей. Особую тревогу медиков вызывают показатели крови - в частности, резкое сокращение красных и белых клеток в крови. Грузинские врачи поясняют, что в контексте эритроцитов это означает анемию - а значит, в организм поставляется меньше кислорода.

По словам гематолога Марины Абашидзе, которая является одним из членов консилиума врачей клиники «Вивамед», где в условиях заключения находится Михаил Саакашвили, в Грузии нет ресурса вылечить третьего президента и его нужно перевести на лечение в заграницу.

Один из грузинских медиков в интервью телекомпании объясняет: «Если перекрыть кислород, происходит умерщвление тканей организма. А нехватка лейкоцитов означает, что у организма человека мало ресурсов для борьбы с инфекциями. В Грузии и в других странах нашего региона методики детоксикации от этих металлов не существует. Поэтому, как бы мы ни лечили симптомы, результат не изменится, пока эти два тяжелых металла не исчезнут из организма».

SOVA напоминает, что 12 июля в палату к третьему президенту Грузии допустили польских медиков (медицинская миссия ЕС). Они должны были выяснить, получает ли Саакашвили должное лечение.

Во время визита произошел непонятный инцидент с участием одного из польских врачей. В частности, польский врач завернул в бумагу «образец» (ногти, волос), взятый у экс-президента, и попытался пронести его в обуви.