В Абхазии дело убитой в 2023 году Натии Бахтадзе передано в суд

Уголовное дело в отношении Айнара Цвижба, обвиняемого в убийстве жительницы Гали Натии Бахтадзе, передано в Гальский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашённой республики Абхазия.

Из заявления становится известно, что ранее рассматривалась возможность применения к обвиняемому «принудительных мер медицинского характера». Однако, как отмечают в прокуратуре, «в настоящее время он по своему психическому состоянию является дееспособным, может предстать перед следствием и судом» и не нуждается в таких мерах.

Ранее в соцсетях появилась информация, что влиятельные родственники задержанного пытались получить для него поддельную медицинскую справку с диагнозом «психическое расстройство».

Натия Бахтадзе работала в средней школе Гали, преподавала русский язык и литературу. Она пропала 28 июля 2023 года. 31 июля её мать обратилась к абхазским властям через соцсети с просьбой о помощи, а 2 августа стало известно о задержании подозреваемого – Айнара Цвижба. Он признался в убийстве. По его словам, девушку он убил 28 июля в салоне автомобиля «Lexus», а тело утопил в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингури.

Тело Бахтадзе найти не удалось.

Часть 1 статьи 99 Уголовного кодекса (умышленное убийство), по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двенадцати лет.