«Гавриловская ночь» грузино-российских отношений

<p><strong>2019 год в контексте отношений между Грузией и Россией выдался довольно проблематичным. «Гавриловская ночь», отмена воздушного сообщения, злоключения доктора Важи и многие другие факторы явно не способствовали продуктивному диалогу.</strong></p> <p>Доктор Важа свободен и встретил новый, 2020 год в кругу семьи. Это, пожалуй, самое позитивное событие, касающееся контекста грузино-российского спектра вопросов. Но и в этом позитиве <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30350234.html" target="_blank">дьявол кроется в деталях</a>. Помилование грузинского врача, осужденного цхинвальским судом на 1 год и 9 месяцев лишения свободы, президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым для кого-то стало сюрпризом. Но политолог <strong>Гия Хухашвили</strong> уверен: это просто сигнал Москвы Тбилиси – в новом году гайки будут закручены еще сильнее:</p> <p>«Контроль т.н. границы ужесточается, и впредь за ее нарушение граждане Грузии не отделаются лишь денежным штрафом».</p> <p>В Москве в связи с этим поспешили указать грузинскому обществу, кого следует благодарить за освобождение Гаприндашвили. В частности, сенатор <strong>Константин Косачев</strong> прямо дал понять – российские политики подключились к вопросу после личной просьбы Нино Бурджанадзе, которую в Грузии считают прочно аффилированной с Кремлем:</p> <p>«Мое внимание к его судьбе впервые привлекла известный грузинский политик Нино Бурджанадзе, с которой мы встречались в Москве 7 декабря. Обещал ей по мере возможности оказать содействие в решении проблемы – при том, разумеется, понимании, что речь идет о правоохранительной и судебной системах другого государства. Работали вместе с коллегами из других ветвей российской власти, равно как и по каналам межпарламентского общения с Южной Осетией. Рад, что удалось найти решение, не нарушающее законодательство Южной Осетии, но и не нагружающее дополнительно и без того отчаянно сложные отношения Тбилиси и Цхинвала», – написал Косачев на своей страничке в социальной сети Facebook.</p> <p>Сама <strong>Нино Бурджанадзе</strong> попыталась набрать на этом политические очки, но политику припомнили контекст ее визита в Москву, где она встречалась с Косачевым. Тогда российские агентства распространили информацию, что она <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30311944.html" target="_blank">извинилась</a> перед российскими депутатами за летний инцидент с Сергеем Гавриловым, который стал катализатором массовых акций протеста в Тбилиси.</p> <p>«Я не побоюсь извиниться за этот абсолютно гнусный инцидент. Извините, что я вас перебила, но не дам закончить, пока не извинюсь, потому что я считаю, что это оскорбление в первую очередь грузинского народа, грузинского государства», – сказала она на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, сообщило российское агентство ТАСС.</p> <p>Правда, в борьбе за возможности договариваться с Москвой у Бурджанадзе есть конкуренты. В частности, лидер «Альянса патриотов» <strong>Ирма Инашвили</strong> утверждает, что <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30349109.html" target="_blank">освобождение доктора Важи во многом заслуга ее партии</a>:</p> <p>«Мы не делали комментариев на эту тему, молчали все это время, но мы действовали. Вы знаете, что мы часто проводим встречи с депутатами российской Думы, и освобождение господина Гаприндашвили произошло с участием наших коллег, при посредничестве российской стороны. Именно поэтому очень важны прямой диалог и коммуникация».</p> <p>Вопрос освобождения грузинского врача поднимался на международных площадках. В том числе, в рамках формата Карасина-Абашидзе в Праге. Тогда бывший замглавы российского МИДа, а ныне сенатор <strong>Григорий Карасин</strong> выразил надежду, что Гаприндашвили скоро освободят, но <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30297019.html" target="_blank">переадресовал вопрос в Женеву</a>.</p> <p>«Это не к нам вопрос. Дело в том, что в рамках Женевских дискуссий созданы все необходимые механизмы – механизм предотвращения инцидентов, горячая линия, периодические визиты сопредседателей Женевских дискуссий в регион – из Тбилиси в Цхинвал, в Сухум. Именно эти механизмы надо использовать для того, чтобы решать подобные случаи, не превращая их в международный скандал».</p> <div class="tag_image tag_readalso floatEnlarge" contenteditable="false" mode="readalso|enlarge|30318581|small|floatEnlarge|"><img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /><span>Женева доктора Важи</span></div> <p>Но скандала избежать не удалось. Даже целых двух. Одним из них стал полумифический Центр русского языка и культуры, открытие которого в грузинской столице Карасин анонсировал по итогам последней встречи в Праге 29 ноября. В Тбилиси это расценили как <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30316411.html" target="_blank">часть гибридной войны</a>, которую Россия продолжает вести против Грузии.</p> <p>НПО «Институт свободы» даже начала сбор подписей с требованием запретить открытие центра. Директор организации <strong>Саломе Хвадагиани</strong> считает:</p> <p>«Сегодня Россия в повседневном режиме осуществляет аннексию грузинских территорий. Каждый день граждане Грузии находятся в опасности, им приходится сталкиваться с российскими военными, а доктор Важа Гаприндашвили остается под стражей у марионеточного режима (Южной Осетии). На этом фоне разговор об открытии филиала российского МИДа в Грузии – это невообразимо и главное – очень опасно. Такие центры использовались и используются как прикрытие для сети российской разведки».</p> <p>Еще один скандал – выводы, которые сделала грузинский президент <strong>Саломе Зурабишвили </strong>в связи с историей задержания грузинского врача. По мнению главы государства, женевские встречи себя не оправдывают, правительство не может обеспечить необходимую стране международную повестку и надо срочно <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30344404.html" target="_blank">менять формат – на «нормандский»</a>.</p> <p>«На примере дела Важи Гаприндашвили мы видим, насколько технические форматы безрезультатны. С самого первого дня я требовала, чтобы мы работали над тем, чтобы придать этому политический масштаб, вернуть его, потому что в действительности Женева изначально находилась на политическом уровне, а затем упала до этого технического уровня. Если ты хочешь, чтобы переговоры были эффективными, они не должны проходить в неравной ситуации. Нам нужна эта поддержка. Почему Украина включена в этот формат, а не в прямые отношения? Мы должны использовать либо все средства, либо оставить все так, как есть. Тогда возникает вопрос: неужели правительство ничего не может сделать для решения этой проблемы? Из своего жизненного опыта я знаю только два способа решения вопроса – или война, или дипломатия. Третьего пути никто не придумал».</p> <p>В Москве, впрочем, пожелания госпожи Зурабишвили вряд ли будут учитывать. Пресс-секретарь президента России <strong>Дмитрий Песков</strong> лишь посетовал на то, что отношения Москвы и Тбилиси оставляют желать лучшего, но в конкретном случае речь идет о двусторонних отношениях, так что <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30346087.html" target="_blank">посредники Кремлю не нужны</a>:</p> <p>«Нормандский формат» уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии, которые сейчас, к сожалению, оставляют желать лучшего, мягко говоря. И это ухудшение, как мы знаем, было спровоцировано весьма недружественной политикой и агрессивными действиями тогдашнего грузинского руководства».</p> <p>Но вместе с тем Москва дала понять, что не прочь говорить с Тбилиси, а точнее с теми силами, которые готовы выстраивать диалог с Россией, учитывая, как выражаются в Москве, «новые реалии». Официальный представитель МИД России <strong>Мария Захарова</strong> отметила:</p> <p>«Мы не делаем ставки, мы не занимаемся каким-то внешним воздействием на внутреннюю ситуацию, мы готовы развивать отношения с теми силами в стране, которые в этих отношениях заинтересованы. Если у людей в стране есть понимание, что от развития отношений с тем или иным государством страна, их родная страна, выиграет – в экономическом плане, в плане безопасности, развития, решения каких-то насущных вопросов… Мы всегда исходили из того, что даже в ситуации, когда не нами были разорваны дипломатические, официальные отношения, мы всегда исходили из понимания того, сколько всего нас связывает с Грузией. Но еще раз напомню: не Россия разрывала дипломатические отношения с Грузией».</p> <div class="tag_image pseudo-title tag_snippet" contenteditable="false" mode="infographics|plain|29810428|||" querystring="" title="banner - Social Networks -- article"><img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /></div> <p>Еще одни отношения, которые разорвала как раз Москва, последняя восстанавливать пока не собирается. Речь идет об авиаперелетах. После летнего скандала с российским депутатом, которого освистали в Тбилиси, Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию и <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30222042.html" target="_blank">отменять своего решения на данном этапе не намерен</a>.</p> <p>В Грузии также пока не берутся говорить о том, когда это будет возможно. Министр экономического развития <strong>Натия Турнава</strong> заявила, что прежде необходимо пройти целый ряд формальных процедур:</p> <p>«В первые же дни, когда было принято соответствующее решение со стороны России и было приостановлено прямое воздушное сообщение, наша воздушная администрация (администрации Гражданской авиации Грузии) ответила на это. Если были вопросы по поводу безопасности, мы написали, что наша система отвечает высшим европейским стандартам, и тут вопросов не должно возникать. Исходя из этого, наша администрация всегда готова к началу консультаций, и мы ждем от второй стороны определенных позитивных шагов».</p> <p>При этом, по словам главы Национальной администрации туризма Грузии <strong>Мариам Квривишвили</strong>, в июле текущего года сфере туризма был нанесен ущерб в 57 миллионов долларов, а в августе – в 56 миллионов.</p> <p>«Как говорят люди, работающие в этой индустрии, большая доля их бизнеса зависела от конкретного рынка и понесла ущерб в 12-20%. Это было вызвано запретом на выполнение прямых рейсов. Стоит отметить, что страну (Грузию), которая на протяжении лет активно была представлена на российском рынке, позиционировали как демократическую, свободную и гостеприимную – это повлияло на рост количества туристов из этой страны (России). Наш частный сектор успешно вел бизнес-отношения. А с июля мы потеряли приблизительно 10-15 авиарейсов в день из конкретного государства. К примеру, в сентябре у нас наблюдался приблизительно 20%-ный спад туристического потока из России, что, естественно, в итоге отражается на частном секторе, и главное – на поступлениях в госказну».</p> <p>Тем не менее уже в октябре стало ясно, что, хотя грузинский туристический сектор получит помощь от государства, но привозить россиян в страну за счет налогоплательщиков правительство не станет. Премьер-министр Грузии <strong>Георгий Гахария </strong>провел встречу с представителями индустрии, на которой пообещал полное содействие соответствующему сектору экономики страны. Но <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30206182.html" target="_blank">бездумно тратить деньги государство не намерено</a>.</p> <p>«Мы не рассматриваем субсидирование полетов из России. Направления в части субсидирования полетов были в основном из Кутаисского аэропорта. Сегодня у нас около 50 точек в Европе, куда у нас есть прямые рейсы. Прямые рейсы – самый эффективный и быстрый инструмент максимизировать количество туристов в стране. Мы, конечно, будем использовать этот инструмент и далее. Формы субсидирования для Грузии должны быть более интересны в коммерческом плане и приемлемы для развития туризма».</p> <p>В том же, что касается переговорных форматов с Россией: если Григорий Карасин, несмотря на уход из МИДа по достижении возрастного предела, остался представителем России на переговорах в Праге с Зурабом Абашидзе, то «женевский формат» сменил лицо. Теперь<a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30208125.html" target="_blank"> Россию представляет Андрей Руденко</a>. Впрочем, о смене тональности диалога с приходом нового дипломата речи не идет.</p> <div class="tag_image tag_video_plain" contenteditable="false" mode="video|plain|30010736|"><img contenteditable="true" src="https://gdb.rferl.org/10fba5d9-b734-4f5d-b99a-180912065b09_tv_h360_h363_w640.jpg" /></div> <p>Главным событием года в российско-грузинских отношениях без сомнения стала т.н. «гавриловская ночь», когда власти Грузии <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30012672.html" target="_blank">жестоко разогнали протест</a> перед зданием парламента). Проходившая в здании парламента Грузии сессия Межпарламентской ассамблеи православия закончилась конфликтом. После того как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов занял для выступления кресло спикера парламента Грузии, в зал ворвались депутаты от оппозиции, которые заблокировали трибуну и сорвали заседание. После этого протест выплеснулся за пределы парламента, где оппозиция и гражданские активисты <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30010872.html" target="_blank">потребовали наказания организаторов мероприятия</a>. Акция закончилась разгоном. По итогам драматических событий 20-21 июня <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30206056.html" target="_blank">пострадавшими признаны </a>71 человек, из них 67 – представители правоохранительных органов и только четверо – демонстранты.</p> <p>В России все еще ждут публичных извинений от президента Грузии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что недопустимо, чтобы президент Зурабишвили называла Россию оккупантом и агрессором. В грузинском обществе обратили внимание и на другие слова Володина – о том, что Грузия «от России кроме добра ничего не получала». Что приходит на ум большинству грузин, когда речь заходит о «20%»? В первую очередь, конечно, оккупированные Россией территории Грузии. «20%» на глазных повязках участников тбилисского протеста, возмущенных тем, что 20 июня российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии, тоже были призваны напомнить об оккупации. Сама глазная повязка стала символом жестокого разгона акции протеста, в ходе которого двое молодых людей потеряли по глазу. Но <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30073629.html" target="_blank">Грузия может потерять еще 20%</a>, теперь уже валового продукта. Это следует из интервью спикера Госдумы РФ <strong>Вячеслава Володина</strong>, данного телеканалу «Россия-24»:</p> <p>«Для Грузии Россия много делает. Доля участия РФ в товарообороте и в сфере туристической индустрии, если все это совокупно сложить, получается порядка 20% от ВВП Грузии».</p> <p>При этом «Грузинская мечта» отказалась рассматривать предложение «Европейской Грузии», адресованное странам ЕС и США. В нем идет речь о включении претензий Грузии к России в качестве дополнительного пункта к общему санкционному пакету Запада. В правящей партии выразили опасение, что инициативы такого рода могут привести к <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30167272.html" target="_blank">ответным санкциям со стороны России</a>. По словам вице-спикера <strong>Гии Вольского</strong>, инициативы оппозиции, которые он назвал «вредительскими», не только способны нанести ущерб тысячам производителей в Грузии, но и сделают заложниками сотни тысяч соотечественников, проживающих на территории России:</p> <p>«Ответвления некогда единого «Нацдвижения» не прекращают крайне рискованных для народа Грузии инициатив. Их целью является сокрытие своих преступных ошибок, в котором цену за тяжесть оккупации пытаются переложить не на Россию, а на свой народ. Любая страна, признавшая сепаратистские регионы Грузии, автоматически подпадет под экономические санкции США, и дополнительные движения в этом направлении приведут к введению экономических санкций со стороны Москвы. В условиях беспрецедентной диверсификации рынков для Грузии роль российского рынка остается значительной, можете спросить об этом производителей цитрусовых или вина. Авторы этой инициативной формы как бы предлагают создание проблем для России, а в реальности хотят гарантированного введения тяжелых экономических санкций со стороны северного соседа».</p> <div class="tag_image tag_video_plain" contenteditable="false" mode="video|plain|30043661|"><img contenteditable="true" src="https://gdb.rferl.org/49f80a93-4a10-4d64-b717-448e5b9a462b_tv_h360_h363_w640.jpg" /></div> <p>Весьма «громким» в отношениях с Россией стал монолог грузинского телеведущего Георгия Габуния. Нецензурная брань, адресованная президенту России Владимиру Путину, <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30044102.html" target="_blank">вызвала нешуточный ажиотаж</a> в Грузии. В правящей «Грузинской мечте» считают, что демарш журналиста является продолжением политики «Нацдвижения» с целью дестабилизации обстановки и последующего реванша. В оппозиции, в свою очередь, называют неадекватной реакцию властей. Напомним, вечером 7 июля один из ведущих журналистов оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу с грубой брани в адрес Владимира Путина. Поздние его слова спровоцировали митинг у здания канала. На тот момент гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за матерные высказывания сотрудника, но сообщил, что увольнять журналиста не собирается, а из-за угроз безопасности канал был вынужден временно прекратить вещание.</p> <p>Впрочем, президент России <strong>Владимир Путин</strong> дал понять – <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30046132.html" target="_blank">санкций не будет</a>.</p> <p>«Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну, в этом смысле добился своего. Ну, отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что бы осложняло наши отношения».</p> <p>Но вместе с тем намекнул, что между Грузией и разгневанными российскими чиновниками стоит лишь он.</p> <p>«Много чести – возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше».</p> <p>Вещать вскоре пришлось на другом канале, но это другая история.</p> <p>Масла в огонь добавил документальный фильм о российско-грузинской войне 2008 года, показанный в эфире телекомпании «Имеди». Его подвергли критике журналисты и редакторы самого канала. Руководство компании между тем назвало картину «полезной и своевременной».</p> <p>«Президент с пошатнувшейся легитимностью любой ценой пытается сохранить кресло. Псевдопатриотическая риторика и война стали для него (Саакашвили) спасательным кругом. Августовская война для Саакашвили – возможность освободиться от огромного давления со стороны общества и оппозиции и вновь обрести потерянную легитимность. Всем понятно, что нет времени на внутренние противостояния, когда страна стоит перед большим вызовом», – такой закадровый текст звучит в первые три минуты фильма о российско-грузинской войне 2008 года, подготовленного телекомпанией «Имеди».</p> <p>В документальном фильме прямым текстом говорится, что экс-президент Грузии <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30111719.html" target="_blank">Михаил Саакашвили всячески провоцировал Москву</a> на начало боевых действий. Фильм под названием «Мы мирно победим в войне, начатой другими», вышел в эфир «Имеди» 11 августа.</p> <p>Тем временем президент России Владимир Путин попросил депутатов разрешить Москве не помогать соответствующим международным органам в расследовании возможных преступлений в отношении мирного населения во время военных конфликтов. Причина – возможная предвзятость этих органов в угоду геополитическим противникам России.</p> <div class="tag_image tag_readalso floatEnlarge" contenteditable="false" mode="readalso|enlarge|30224146|small|floatEnlarge|"><img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /><span>Россия признала поражение в правах мирных жителей</span></div> <p>В качестве одной из причин отказа дальше соблюдать Дополнительный протокол Четвертой Женевской конвенции 1949 года названы «существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки». Документ был ратифицирован еще Советским Союзом в 1977 году. Сегодня Кремль не устраивает то, что в составе органа нет представителя России, а недоброжелательно настроенные по отношению к Москве геополитические игроки якобы могут использовать орган в качестве рычага давления:</p> <p>«В нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают», – отмечается в пояснительной записке.</p> <p>Еще один «герой» августовской войны – лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров одержим идеей <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30272146.html" target="_blank">связать Чечню и Грузию новой дорогой</a>. Из года в год <strong>Рамзан Кадыров</strong> поднимает этот вопрос. Причем, судя по всему, перейти от слов к делу в России могут буквально в ближайшие годы.</p> <p>«Вопрос строительства дороги между Чечней и Грузией носит политический характер. Это крайне необходимая для нас и для Кавказа дорога. На самом деле от Итум-Кали (село на юге Чечни) до Грузии ехать 40-50 минут, оттуда ты доезжаешь через Турцию до Европы... Поэтому, я думаю, в ближайшем будущем мы должны эту дорогу открывать и налаживать отношения с нашими соседями, в частности, Грузией», – заявил Кадыров.</p> <p>В Грузии на настойчивую инициативу чеченского лидера смотрят с опаской. Главный редактор журнала «Арсенали» <strong>Ираклий Аладашвили</strong> считает проект строительства этой дороги не входящим в интересы Тбилиси, тем более что все дороги, соединяющие Грузию и Россию, всегда использовались последней в военных целях:</p> <p>«Как показала наша трагическая история, и в абхазской войне (1992-1993) дорога на Псоу была использована против Грузии, потому что оттуда шло пополнение и оружием, и боевиками для абхазских сепаратистов. Потом уже, в 2008 году, Рокский тоннель был использован Россией для наступления на Грузию, это второй вариант. А еще сейчас делать третью дорогу нет никакой необходимости».</p> <p>Чеченский фактор для Грузии в 2019 году не ограничился лишь Кадыровым. Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили, проживавший в последние годы в Германии под именем Торнике Кавтарашвили и убитый в августе этого года в Берлине, спровоцировал дипломатическую войну между Россией и ФРГ. В Тбилиси в перепалку Москвы и Берлина предпочитают не вмешиваться. МИД страны ограничился кратким комментарием о том, что Грузия внимательно следит за развитием событий и готова предоставить немецким следственным органам всю информацию, какой обладает. Между тем родственники Зелимхана Хангошвили ранее обвиняли власти Грузии в отсутствии какого-либо интереса к делу бывшего соратника Аслана Масхадова, в 2015 году вынужденного просить убежища в Германии после покушения в Тбилиси. Это дело в Грузии <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30324533.html" target="_blank">так и не было расследовано</a>.</p> <p>При этом, несмотря на жесткие политические разногласия, российский бизнес продолжает успешно осваивать грузинский бюджет. За период с 2012 года по сегодняшний день государственные ведомства Грузии оформили договора с российскими компаниями и юридическими лицами на сумму свыше 139 миллионов лари. За этот период российские компании и их филиалы выиграли 231 тендер правительства. Всего за это время прошло <a href="https://www.ekhokavkaza.com/a/30129972.html" target="_blank">около 250 тысяч тендеров</a>.</p>