В Абхазии могут ввести уголовную ответственность за незаконную добычу криптовалют

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня провел встречу с депутатами абхазского парламента. Как пишет «Апсныпресс», основные темы встречи - ситуация в энергетической отрасли и борьба с незаконной добычей криптовалют.

Бжания заявил, что в абхазской энергетике сложилась тяжелая ситуация, а меры, которые принимались ранее, должного эффекта не дали.

«Требуется принятие дополнительных мер. В понедельник мы внесем в парламент законопроекты, предусматривающие внесение изменений в том числе и в Кодекс об административных правонарушениях, и просим их поддержать. Предложения касаются усиления мер ответственности за незаконную добычу криптовалют, а именно многократного увеличения штрафных санкций. Законопроекты предусматривают и такую меру, как конфискация оборудования, и, если это потребуется, меру уголовной ответственности», – сказал Бжания.

Он попросил депутатов не откладывать столь важный вопрос в «долгий ящик» и рассмотреть его как можно быстрее. «Одними силами «Черноморэнерго» или МВД этот вопрос не решить, нужна слаженная совместная работа», – отметил Бжания.

Спикер абхазского парламента Валерий Кварчия говорит, что поддерживает инициативу Бжания.

«Мы в парламенте, да и весь наш народ, созрели для того, чтобы ужесточить законы против тех, кто игнорирует интересы своего народа и государства. Мы должны быстро и сообща решить этот вопрос, и я думаю, парламент поддержит ваши законопроекты», – сказал Кварчия.