Директор «Черноморэнерго» приказал незамедлительно отключить все криптофермы в Абхазии

Генеральный директор компании «Черноморэнерго» подписал сегодня приказ «О незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют» на территории Абхазии.

Районным филиалам компании и филиалу «Энергосбыт» поручили в срок до 29 декабря отключить все незаконно действующие объекты, а также «отрезать кабеля и провода на ВЛ 6/10 Вт».

«Проверить соответствие вида деятельности согласно выданным техническим условиям, в случае осуществления майнинг-криптовалют юридическими и физическими лицами, по ранее выданным техническим условиям на другие виды деятельности, данные технические условия будут аннулированы», – говорится в документе.

Логуа указывает на персональную ответственность руководителей территориальных филиалов «Черноморэнерго» и филиала «Энергосбыт» «за самовольное технологическое присоединение к электросетям всех абонентов для целей майнинга криптовалют».

«Неисполнение настоящего приказа влечет за собой освобождение от занимаемой должности», – сказано в приказе.