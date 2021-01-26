В решении ЕСПЧ Сухуми увидел «конфронтационный настрой Тбилиси»

МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Грузия против России (II)» спустя пять дней после его обнародования. В Сухуми говорят, что выводы суда «оказались далекими от тех, которые ожидали увидеть в Тбилиси».

«Но, несмотря на это, Грузия и ее западные партнеры предпочитают делать вид, что добились какой-то беспрецедентной «исторической победы», – сказано в заявлении.

В министерстве недовольны тем, что рассмотрение дела проходило без участия Абхазии и Южной Осетии. Интерпретируя документ, в Сухуми также заявили, что суд «не поддержал утверждения властей Грузии о «вторжении» вооруженных сил РФ на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года».

«Было признано, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8 – 12 августа 2008 года находится за пределами юрисдикции европейских судей. Кроме того, ЕСПЧ не было установлено ни одного случая нарушения вооруженными силами РФ прав гражданского населения во время событий августа 2008 года», – говорится в заявлении.

«Вынесенное по многолетнему настоянию Грузии решение ЕСПЧ еще раз продемонстрировало конфронтационный настрой Тбилиси, приверженность к продолжению порочной политики международной изоляции Абхазии и Южной Осетии, а также полное отсутствие политической воли к взаимоуважительному, равноправному диалогу», – отметили в абхазском ведомстве.

В Сухуми оценили и слова депутата Европарламента Марины Кальюранд, призвавшей Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Заявление Кальюранд названо «конъюнктурным и совершенно оторванным от реальности».

Ранее президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Грузия против России (II)» «односторонним, политизированным документом».