Семья Зазы Гахеладзе еще раз обратилась в МККК с просьбой передать посылку в тюрьму

Гражданин Грузии Заза Гахеладзе уже более восьми месяцев незаконно удерживается на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия. Его семья находится в ожидании итогов встречи в рамках Механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них, которая состоится 5 марта в Эргнети, и где одним из основных вопросов станет освобождение югоосетинскими властями незаконно задержанных граждан Грузии, сообщает Общественный вещатель.

Семья Зазы Гахеладзе еще раз обратилась в Красный Крест с просьбой передать ему посылку в цхинвальскую тюрьму. В последний раз семья с помощью Красного Креста отправила письмо и посылку в декабре, хотя передать их самому Зазе Гахеладзе удалось только в феврале.

«Мы ждем встречи в Эргнети. Как мы узнали, она состоится 5 марта. Надеемся на переговоры. Вовлечены все - правительство, международные организации. Адвокат из Цхинвали перестал выходить с нами на связь. В последний раз он связался с нами после решения суда, когда сказал, что Заза отказывается подавать апелляцию. Не знаем, что делать. Со дня ареста мы надеялись, что он будет освобожден, но уже идет восьмой месяц, и я уже не знаю, что и думать. Мы снова обратились в Красный Крест. Нам сказали, что они свяжутся с ними и после сообщат нам, получится ли отправить посылку», - сказала мама Зазы Гахеладзе Нана Бунтури.