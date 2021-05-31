Гахария: Соглашение с оппозицией содержит репутационные риски

Соглашение под названием «Будущий путь Грузии», подписанное властями и лидерами части оппозиционных партий страны, содержит репутационные риски, считает председатель партии «За Грузию», бывший премьер Георгий Гахария.

Сегодня, 31 мая, на пресс-конференции он дал оценку подписанному 19 апреля компромиссному соглашению по выходу из политического кризиса, предложенному правящей партии и оппозиции Грузии президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

По словам Гахария, содержащийся в соглашении пункт об амнистии участников событий 20 июня 2019 года подтверждает наличие в стране политических заключенных, с чем он, по всей видимости, не согласен. Бывший премьер также указывает на то, что в соглашении заложена возможность проведения досрочных выборов парламента в случае, если на местных выборах правящая партия «Грузинская мечта» получит меньше 43% голосов.

«Фактически, мы путем амнистии получили людей, которые были задержаны по конкретному обвинению Уголовного кодекса. При том, что в отношении Грузии за последние семь-восемь лет не использовались слова «политический заключенный», предметом соглашения стало политически мотивированное правосудие. Не считая тех 43% и репутационных рисков, которые получила страна и партия», - заявил Гахария на пресс-конференции.

Гахария вновь подтвердил, что для него была неприемлемой форма задержания Ники Мелия - лидера главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение», который был задержан полицейским спецназом после штурма офиса партии. Бывший премьер считает, что это в первую очередь поставило под огромный риск государство и создавало серьезные риски для «Грузинской мечты», как партии. Гахария тогда выступал за перенос срока задержания Мелия, а «Грузинская мечта» настаивала на незамедлительном аресте лидера своего главного оппонента.

Из-за отставки Гахария задержание Мелия было отсрочено на несколько дней – до 23 февраля. А после подписания правящей партией соглашения с оппозицией Ника Мелия вышел на свободу – весь период переговоров оппозиция называла его политзаключенным.

«Единственное чего добилась «Грузинская мечта», тем, что сделала и как сделала, это то, что фактический организатор штурма парламента не предстанет перед судом и правосудие не восторжествует, потому что кейс Мелия стал политически мотивированным. Наши международные партнеры вмешались в тему для того, чтобы ситуация в стране стабилизировалась», - подчеркнул Гахария.