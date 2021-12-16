В абхазский парламент направлено представление о лишении неприкосновенности депутатов Кокая и Ардзинба

На акции в Баку, участники которой накануне потребовали освободить голодающего активиста Салеха Рустамли из тюрьмы, были задержаны 43 человека, девять из них оштрафованы за нарушение карантинного режима.

Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров, в ходе протестной акции 15 декабря, по уточненным данным, были задержаны 43 человека, в том числе 31 член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), шесть активистов партии «Мусават», представитель Азербайджанской партии демократии и благоденствия, еще пять – беспартийных активистов и граждан. Среди последних были сестра и двоюродная сестра Салеха Рустамли.

Все они к вечеру были отпущены. Девять человек при этом были оштрафованы по обвинению в нарушении статьи 211.1 (нарушение карантинного режима). Так, активист партии «Мусават» и одновременно член координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу был оштрафован на 400 манатов (235 долларов). На эту же суммы штрафы были выписаны активистам ПНФА Бабеку Гасанову, Мехрибан Гусейнли, Кенану Зейналову, Гюльнаре Рагимове, Сабине Мирзоевой и Шамилю Насирову. На 200 манатов был оштрафован активист ПНФП Рашид Турабов, на 100 манатов (59 долларов) член этой же партии Ширван Солтанов, сообщил Сафаров.

Правозащитная организация считает, что полиция применила чрезмерную силу при разгоне мирной акции протеста.

«Полиция должна действовать в соответствии со своим назначением, то есть защищать жизнь, здоровье, права и свободы человека, законные интересы и собственность государства, физических и юридических лиц от противоправных действий. Однако, вопреки этому она применила чрезмерную силы для пресечения пусть и не согласованной, но мирной акции. Правительство Азербайджана должно уважать свободу собраний и ассоциаций, предусмотренную статьей 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьей 49 Конституции Азербайджанской Республики», – сказал Сафаров.

В пресс-службе МВД корреспонденту «Кавказского узла» сказали, что акция была пресечена, поскольку не была согласована с властями, а также проводилась в нарушение требований особого карантинного режима.

«Лица, совершившие правонарушения, были удалены с территории. Несколько человек были оштрафованы за нарушение карантинного режима», - сказал сотрудник ведомства.

6 ноября сторонник партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамли объявил голодовку в знак протеста против того, что не попал под объявленную президентом Азербайджана амнистию. 13 декабря, на 38-е сутки голодовки, Рустамли отказался от воды. В знак солидарности с Рустамли от приема пищи отказались его родные и несколько активистов. Позже по просьбе активистов родные прекратили голодовку, за исключением его брата Талеха Рустамли. 14 декабря состояние Салеха резко ухудшилось – у него начался озноб, упало давление и уровень сахара в крови, сообщили его адвокат и родные. 15 декабря врачам удалось уговорить Рустамли согласиться на поддерживающее лечение.

Ранее, 1 декабря полиция сорвала акцию с требованием освобождения оппозиционера. Были задержаны 40 человек. В Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявили, что некоторые из задержанных были избиты силовиками. Пять человек арестованы на сроки от 15 до 30 суток. На акции 11 декабря были задержаны 11 активистов

11 декабря с призывом освободить Рустамли выступили представитель Госдепартамента США Нэд Прайс и содокладчики ПАСЕ Стефан Шеннах и Ричард Бэкон. Власти Азербайджана должны освободить голодающего в заключении Салеха Рустамли, который близок к смерти, указал представитель Госдепартамента США. Необходимо пересмотреть дело Рустамли и других политзаключенных, заявили содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану.