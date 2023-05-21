Глава фракции «Грузинская мечта» обвинил президента Грузии во лжи

Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе обвинил президента Грузии в распространении «ложной информации». Он прокомментировал слова президента Грузии Саломе Зурабишвили в связи с несостоявшейся 20 мая в Кварели свадебного торжества, на который в Грузию прибыла дочь главы российского МИД Екатерина Винокурова (Лаврова).

Президент сделала, отметил Мдинарадзе, заявления по поводу грузинских авиалиний и призвала к бойкоту. По мнению представителя «Грузинской мечты», таким образом, налицо процесс тестирования эмоций граждан страны. Кроме того, отметил Мдинарадзе, не мог министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявить президенту страны о том, что «он перенес свадьбу на второй день».

«Президент Грузии делает такие несерьезные и некорректные заявления. Ее заявление содержит ложную информацию. Не могло быть так, чтобы Вахтанг Гомелаури сказал ей, что он перенесет свадьбу на следующий день, и так далее. Гомелаури и МВД подобными вопросами не занимаются. Его дело - защищать общество, закон и безопасность. О чем речь вообще – какие свадьбы откладывать и не откладывать?! Такого не было - президент озвучил неверную информацию», - приводит слова Мдинарадзе SOVA.

Представитель партии власти заявил, что подобными заявлениями те, кто их произносит, пытаются играть на эмоциях молодежи.

Отметим, 20 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили на специальном брифинге заявила, что ей было «довольно сложно» связаться с главой МВД страны, однако она получила заверения от него в том, что «семья, люди, которые сегодня собирались справить вторую половину свадьбы, уехали. Таким образом, свадьба сегодня не состоится. Это победа общества, как в свое время отъезд Гаврилова из страны», - отметила Зурабишвили.

В этот же день президент объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за осуществления прямого авиасообщения с РФ. В ответ директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили объявил президента Грузии персоной нон грата.