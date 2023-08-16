Оппозиция задаст главе МВД Грузии вопросы по трагедии в Шови. Министра вызвали в парламент

Оппозиция требует явки министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури в Высший законодательный орган. Представители меньшинства уже обратились с соответствующим запросом в парламент. Депутаты намереваются задать министру вопросы по трагедии в Шови, сообщила журналистам представитель политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе:

«Мы неоднократно видели множество интерпелляций (официальный письменный запрос депутата парламента или группы депутатов правительству по какому-либо вопросу), на которые не получили конкретных ответов, в том числе со стороны министра внутренних дел, которого я лично вызывала в связи с протестами 7-8 марта. Правительство делает все необходимое для пропаганды, а пропаганда сейчас очерняет людей, которые выжили, для того чтобы если эти люди расскажут правду, пропаганда бы заявила, что это неправда», — говорит Деканоидзе.

Между тем, часть оппозиции продолжает настаивать на создании парламентской следственной комиссии по событиям, развивавшимся в Шови 3 августа. Оппоненты властей требуют установить возможно ли было предотвратить трагедию, при этом заявляя, что «ответственные лица с российской ментальностью» должны быть отстранены от управления страной.

В то же время партия «Лело» потребовала от Генеральной прокуратуры преступить к расследованию произошедшего в Раче, в данный момент этим занимается МВД Грузии (следствие ведется по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»), однако налицо признаки конфликта интересов, считает представитель «Лело» Леван Самушия:

«Возможно речь идет о предполагаемом преступлении со стороны высокопоставленных чиновников МВД. Вы можете себе представить, чтобы следователи МВД расследовали преступления, совершенное их начальством? Обращаюсь к Генеральной прокуратуре Грузии, не уклоняйтесь от начала расследования. Не совершайте преступление, а умышленный отказ от начала расследования – это тоже преступление, умышленное неисполнение служебных обязанностей».