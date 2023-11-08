Грузия в ожидании отчета о расширении ЕС

В 12 часов по брюссельскому времени (15:00 по Тбилиси) Еврокомиссия опубликует ежегодный отчет о расширении, в котором, в том числе будет отражен прогресс, достигнутый Грузией на пути сближения с ЕС. Еврокомиссия опубликует документ после пресс-конференции главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссара ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливера Вархели.

Окончательное решение 27 стран-членов Евросоюза примут на основании рекомендации Еврокомиссии на саммите 14-15 декабря. Тем временем, своими ожиданиями с журналистами поделились представители неправительственного сектора.

«Мы знаем, что у нас много проблем, мы знаем, что наше правительство делает все, чтобы помешать нам получить статус, но я лично делала все, чтобы страна получила бы этот статус, чтобы его получили люди, которые неустанно строили эту страну. Эти люди этого заслуживают, и я думаю, что решение будет положительным, если не сейчас, то хотя бы в декабре», — говорит глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури.

Грузинский народ заслужил положительное решение, считает и глава Института исследования демократии Уча Нануашвили:

«Народ заслужил статус из-за борьбы за Европейский Союз, за европейские ценности, за права человека. Второе – при каких условиях этот статус будет принят, нам придется многое сделать для того, чтобы обстановка в стране изменилась к выборам следующего года».

Как сообщает ряд грузинских СМИ документ о Грузии будет состоять из 100 страниц и 34 глав.