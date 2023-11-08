Грузия в ожидании отчета о расширении ЕС

В 12 часов по брюссельскому времени (15:00 по Тбилиси) Еврокомиссия опубликует ежегодный отчет о расширении, в котором, в том числе будет отражен прогресс, достигнутый Грузией на пути сближения с ЕС. Еврокомиссия опубликует документ после пресс-конференции главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссара ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливера Вархели.
Окончательное решение 27 стран-членов Евросоюза примут на основании рекомендации Еврокомиссии на саммите 14-15 декабря. Тем временем, своими ожиданиями с журналистами поделились представители неправительственного сектора.
«Мы знаем, что у нас много проблем, мы знаем, что наше правительство делает все, чтобы помешать нам получить статус, но я лично делала все, чтобы страна получила бы этот статус, чтобы его получили люди, которые неустанно строили эту страну. Эти люди этого заслуживают, и я думаю, что решение будет положительным, если не сейчас, то хотя бы в декабре», — говорит глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури.
Грузинский народ заслужил положительное решение, считает и глава Института исследования демократии Уча Нануашвили:
«Народ заслужил статус из-за борьбы за Европейский Союз, за европейские ценности, за права человека. Второе – при каких условиях этот статус будет принят, нам придется многое сделать для того, чтобы обстановка в стране изменилась к выборам следующего года».
Как сообщает ряд грузинских СМИ документ о Грузии будет состоять из 100 страниц и 34 глав.
Изначально власти Грузии планировали внести заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Однако планы изменились после начала российского вторжения в Украину, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.
Партнеры Киева по Ассоциированному трио, Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 марта. Документ от имени Грузии подписал премьер Ираклий Гарибашвили.
В мае 2022 года Грузия заполнила опросники, на основании которых в Брюсселе рассмотрели вопрос возможного вступления страны в Евросоюз. 18 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС и заявила, что Грузии статус будет присвоен только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
Брюссель при этом признал европейскую перспективу Грузии, что в Тбилиси назвали «историческим решением». 23 июня рекомендации Еврокомиссии утвердили лидеры стран ЕС.
В июне 2023 года Еврокомиссия опубликовала промежуточный отчет, согласно которому Грузия полностью выполнила лишь три из 12 рекомендаций для получения статуса страны-кандидата (избрание независимого народного защитника; гендерное равноправие; выполнение решений Европейского суда по правам человека). В правительстве Грузии же заявляли, что страна выполнила почти все рекомендации для получения статуса кандидата. Выполнению одного условия – деполяризации – помешала «радикальная оппозиция», утверждали власти.
В ЕС при этом критиковали Грузию, в частности, за планы принять закон об «иноагентах», возобновление авиасообщения с Россией, начало процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили и т.д. Брюссель был обеспокоен отступлением Грузии от общей внешней политики ЕС.
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