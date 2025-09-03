Тбилисский суд признал обвинённого в хранении наркотиков Нику Кация невиновным

Судья Тбилисского городского суда Тамар Мчедлишвили оправдала участника проевропейских акций, журналиста Нику Кация, обвинённого в хранении наркотиков в крупном размере. Он был освобождён из зала суда.

Ранее оправдательные приговоры по аналогичным обвинениям были вынесены ещё двум участникам проевропейских акций – Тедо Абрамову и Георгию Ахобадзе. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что в стране действует «высокий правовой стандарт». Власти отрицали факт подбрасывания наркотиков, отметив, что в материалах дела отсутствует видеозапись, которая могла бы подтвердить вину. В мотивировочной части приговора также не указывалось на возможность подбрасывания наркотиков.

В то же время суд не оправдал россиянина Антона Чечина, обвинённого в хранении наркотиков в крупном размере, и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Приговор вынес судья Джвебе Начкебия. Чечин утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.

Рассмотрение дел демонстрантов, задержанных по уголовным статьям в конце 2024 года, подходит к завершению. Накануне обвинительные приговоры были вынесены девяти лицам, в том числе Антону Чечину. Сегодня утром ещё одного участника проевропейских акций, Сабу Схвитаридзе признали виновным по статье 120 УК («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») и приговорили его к двум годам тюрьмы. Был вынесен обвинительный приговор и 11 участникам проевропейских акций, обвинённым в «групповом насилии», в том числе актёру Андро Чичинадзе и комику Онисе Цхададзе.