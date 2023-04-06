Экс-сотрудницу канала «Навальный Live» не пустили в Грузию

Бывшего продюсера канала «Навальный Live», экс-главу предвыборного штаба Любови Соболь* на выборах в Госдуму Ольгу Ключникову не пустили в Грузию. Об этом она сообщила в своем твиттер-аккаунте.

Ключникова прилетела в Кутаиси из Польши, после чего на границе в аэропорту у нее забрали паспорт.

«Я провела сутки в аэропорту Кутаиси. Более 8 часов грузинские пограничники ждали телефонного звонка с отказом по «иным причинам». Наиболее частым был вопрос о моей профессии: я сказала правду, что сейчас тестирую в IT. Также спрашивали про обратный билет и время пребывания в Грузии, также про предыдущие посещения страны. В 2020-2021 я прожила в Грузии около года, законов не нарушала», – пишет она.

По словам Ключниковой, «пограничники были максимально обходительными и понимающими, дали купить воды и еды».

«Ночевала в специальной комнате в транзитной зоне аэропорта. На следующий день меня отправили обратным рейсом в Европу. Паспорт вернули только в самолете», – рассказала она.

* В январе 2022 года политик Любовь Соболь обвинила Ольгу Ключникову в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Ключникова отвергла обвинения в свой адрес.