Аслан Бжания о нагрузках на электросети: «В пятницу наступает «час икс»

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня посетил компанию «Черноморэнерго». Бжания поинтересовался выполнением своего поручения относительно незаконного потребления электроэнергии. В минувшую пятницу он поставил задачу в течение недели снизить нагрузку на электросети до уровня 2019 года плюс пять процентов.

«В пятницу наступает «час икс», – сказал Бжания на сегодняшней встрече с гендиректором «Черноморэнерго» Михаилом Логуа.

Абхазский лидер также сообщил, что уже направил в парламент пакет законопроектов об усилении мер ответственности за незаконное подключение майнинговых ферм.

«Надеюсь, депутаты их поддержат, я на это очень рассчитываю. Это будут беспрецедентные по своим размерам штрафы, возможность конфискации оборудования и привлечение к уголовной ответственности», – сказал Бжания.

Глава «Черноморэнерго», в свою очередь, сообщил, что за два дня в Абхазии отключили майнинг-объекты, мощность которых превышала 50 мегаватт.

«Это хорошая тенденция, однако есть опасения, что если эта работа не будет носить системный характер, нагрузки опять возрастут», – отметил Логуа.

Относительно суточного потребления электроэнергии глава «Черноморэнерго» сообщил: «За день до совещания у президента оно достигло 11,8 млн кВ час – такого рекордно-высокого потребления не было ранее. После совещания потребление падает ежедневно и в понедельник составило 9,8 млн кВ час.».