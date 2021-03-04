Бибилов: «Фейки, зарегистрированные в Грузии и за рубежом, подливали масло в процессы»

Следствие по делу Инала Джабиева будет доведено до логического завершения, и стояние на площади не имеет к нему никакого отношения, – заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в эфире ГТРК «Ир».

По словам Бибилова, он не считает кризисом сложную общественно-политическую ситуацию, возникшую в Южной Осетии.

«Кризис был бы, если бы не были предприняты конкретные шаги по раскрытию этого преступления, если бы не были выявлены обвиняемые, которые сегодня находятся под стражей», – отметил он.

Югоосетинский лидер вновь призвал оппозиционных депутатов возобновить работу в парламенте.

«Если речь идет о контроле над ходом расследования, то, пожалуйста, пусть создают парламентскую комиссию и следят за ходом расследования, требуют документы по интересующим их вопросам. Но цель не была углубиться в расследование, и по прошествии определенного времени выяснились истинные задачи, которые перед ними ставились, в том числе, и извне, и я не говорю из Грузии», – сказал он.

При этом Бибилов подчеркнул, что не видит в парламенте депутатов, которые не являются патриотами.

«Другое дело - как они реагируют на определенные события. В блогосфере и соцсетях активно участвовали фейки, зарегистрированные в Грузии и за рубежом, которые подливали масло в процессы, происходящие в Южной Осетии», – заявил президент.

Он добавил, что «кто-то очень хотел расшатать ситуацию в республике руками депутатов».

В телевизионном интервью Бибилов также заявил, что в Южной Осетии созрела конституционная реформа, в которой должны принять участие парламент, Верховный суд, общественные организации и партии.

«Конституция будет приниматься на всенародном голосовании», – заявил Анатолий Бибилов.