DRI о деле Джабиева: в Южной Осетии нарушаются права не только грузин, но и осетин

Грузинский «Институт исследования демократии» (DRI) опубликовал заявление по делу Инала Джабиева, который скончался в цхинвальском изоляторе в прошлом году. Об этом пишет издание Netgazeti.

По данным DRI, параллельно с нарушением прав этнического грузинского населения в самопровозглашенной республике Южная Осетия, югоосетинское правительство нарушает права и этнических осетин. В заявлении также говорится, что «политический кризис в Цхинвальском регионе не утихает».

«Центральное правительство Грузии сделало заявление об убийстве Инала Джабиева. Однако очевидно, что Тбилиси нужно уделять этому вопросу больше внимания. Правительство Грузии должно стремиться сделать защиту прав человека на оккупированных территориях краеугольным камнем своей политики», – указано в заявлении.

«Институт исследований демократии призывает власти Грузии сделать защиту и отстаивание прав этнических грузин, осетин, абхазов, а также всех других этнических групп, проживающих на оккупированных территориях Грузии, одним из приоритетов внутренней и внешней политики страны», – говорится в заявлении организации.