Грузия-2021. Экономический рост, за который пришлось дорого заплатить

В экономическом плане прошедший год оказался крайне неоднозначным. Глубокая стагнация после локдауна сменилась рекордным оживлением. Однако рекордными оказались и темпы инфляции – рост бедности и внешних долгов не позволяет рассматривать перспективы возвращения к докризисным показателям, считают эксперты.

По данным Грузстата, в январе 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, ВВП снизился на 11,5%, в феврале экономический спад составил 5%, а по итогам первого квартала – 4%. Однако внезапная отставка с поста премьер-министра Георгия Гахария кардинально изменила подход властей к антивирусным запретам. Если бывший премьер в большей мере руководствовался советами эпидемиологов, то Ираклий Гарибашвили, напротив, с первых дней правления выступил последовательным сторонником отмены антиковидных мер: локдаун и все ограничения были отменены в самые сжатые сроки. Это повлекло за собой неконтролируемое распространение коронавируса, но и придало новый импульс экономике. С этого момента постепенно рост ВВП вышел на двузначные показатели, по итогам года экономика Грузии, по сравнению с 2020 годом, выросла на 10%.

В своей программной речи 22 февраля новый премьер-министр Грузии выделил несколько вопросов, требующих первоочередного решения: это борьба с последствиями пандемии, преодоление острого экономического кризиса и массовой безработицы. В качестве долгосрочных планов – укрепление позиций местного производителя и снижение зависимости страны от продовольственного импорта. Так премьер обозначил приоритет – усиление роли государства:

«Мы 30 лет движемся по замкнутому кругу, так и не добившись перелома. Необходимо освободиться от мифов, препятствующих развитию страны. И главный из них заключается в представлении о том, что государство не должно вмешиваться в экономику, где все отрегулирует невидимая рука рынка. Однако пускать экономические процессы на самотек – не выход из тупика, история не знает таких прецедентов. Ни Европа, ни Америка не развивались по этому пути. Сильная роль государства в развитии экономики является нашим основным приоритетом, и все наши акценты будут перенесены на реализацию этой инициативы».

По итогам года власти с удовлетворением отметили, что ослабление контроля над пандемией оправдало себя в полной степени. Выступая в конце декабря перед парламентариями, министр экономики Натия Турнава увязала высокие темпы роста грузинской экономики с дальновидной политикой правительства, которое своевременно приняло решение о переводе экономики на докризисные рельсы.

«Весной мы приняли очень важное решение – отказались от локдаунов и выбрали путь борьбы с коронавирусом посредством вакцинации. В результате мы открыли национальную экономику, создали благоприятную среду для стабильности курса национальной валюты, вернули бизнесу ощущение спокойствия и предсказуемости. Другими словами, 2021 год – год быстрого восстановления и хорошая предпосылка для дальнейшего мирного развития страны», – заявила глава Минэкономики.

В свою очередь, обещанное премьером усиление роли государства в экономике вылилось, в частности, в борьбу с игорным бизнесом – пакет поправок был направлен на принятие ограничительных мер против азартных игр.

В декабре парламент Грузии принял поправки, которые на законодательном уровне ограничили индустрию онлайн-игр. С 1 марта доступ к онлайн-играм будет перекрыт для более чем миллиона человек. Речь идет о гражданах Грузии младше 25 лет, государственных служащих и социально незащищенных гражданах, получающих пособия от государства. Кроме того, онлайн-казино запретят рекламировать на телевидении, на городских улицах и на грузинских сайтах. В пояснительной записке к пакету поправок было сказано, что эти меры направлены против игровой зависимости, принявшей в стране угрожающие масштабы.

Очевидная поспешность, с которой правящая команда решилась пустить под нож целую отрасль, вызвала возмущение у владельцев независимых телеканалов. Они заявили, что таким образом власти свели счеты с неподконтрольными СМИ, для которых рекламные бюджеты онлайн-казино являются важным источником финансовых поступлений.

В свою очередь, по прогнозам представителей игорного бизнеса, бюджет страны недосчитается примерно 200 миллионов долларов. На комитетских слушаниях их представитель Ираклий Циклаури выразил желание услышать от властей объяснение, почему принято решение за счет работников индустрии пополнить армию безработных еще на 10 тысяч человек?

«Принятие закона не решит проблему, и деньги, которые поступали в виде налогов в бюджет Грузии, просто уйдут из страны. Да, мы учитываем общественный интерес. Но кто учтет интересы нашего бизнеса?»

Ответить на поставленные вопросы взялся автор законопроекта, председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Давид Сонгулашвили. Он подчеркнул, что принятое в верхах решение пересмотру не подлежит, и вот почему:

«Решение этого вопроса находится в политической плоскости. Мнение широких кругов общественности, что игромания является серьезным вызовом, является для нас более важным стимулом, чем доходы бизнеса или трудоустройство людей отдельно взятого сектора экономики. Я бы советовал бизнесу смириться и принять новые условия. Заверяю вас, эти игры наносят неоспоримо больший урон, чем поступления в бюджет. Мы руководствуемся жестким подходом».

В авангарде яростных противников онлайн-казино выступила Грузинская православная церковь. После комитетских дебатов протоиерей Андрия Джагмаидзе выступил с заявлением:

«Эти правила очень важны, в идеале мы хотели бы, чтобы азартные игры были полностью запрещены. Сегодня мы обсуждаем переход к определенному этапу, который оградит от игр множество молодых людей, которые имеют очень серьезные проблемы в семьях. Инициирование этой темы происходило с нашим участием. Мы задокументировали около 200 отчетов психологов и психиатров, а также собрали подписи и участвовали в разработке ряда пунктов, которые сегодня нашли отражение в этом законопроекте».

Что касается решения острых проблем безработицы, бедности и высоких цен, то с ними у правительства получилось не так гладко. По мнению аналитиков, несмотря на впечатляющие темпы восстановления, экономика так и не стала инклюзивной, и ни в одном из названых компонентов достичь перелома не удалось.

Социологические опросы последнего года демонстрировали, что именно экономические проблемы остаются проблемой номер один для большинства граждан. По данным последнего опроса Международного республиканского института (IRI), 76% ответили, что уровень их благосостояния снизился. Большинство респондентов назвали главенствующей проблемой Грузии безработицу – 65 процентов, 37 процентов граждан тревожил постоянный рост цен, бедность назвали проблемой 26 процентов, COVID-19 – 16 процентов, и лишь 4% назвали главной проблему возвращения оккупированных территорий.

По итогам года инфляция в Грузии составила рекордные 12,5 процентов, а бедность по сравнению с 2016 годом выросла на 7 процентов. Впрочем, в правительстве рекомендовали сравнить нынешнее экономическое положение с периодом правления прошлых властей.

Продуманная социальная политика «Грузинской мечты» почти вдвое сократила бедность в стране – по сравнению с временами «Нацдвижения», заявила на сессии парламента министр экономики Натия Турнава:

«В 2005-2007 годах, когда экономика развивалась быстрыми темпами, бедность достигала 39-40 процентов. В 2018-2021 годах, несмотря на пандемию, уровень бедности не превышал 22 процентов. Это происходит потому, что нам нужен рост для улучшения благосостояния граждан. Наша цель – чтобы рост доходов был направлен на развитие социальных и бизнес-программ. Проблемы остаются, но мы работаем над их решением».

Заявление министра привело экспертов в недоумение. Георгий Кепуладзе, глава правления «Общество и банки», заявил, что тональность подобных заявлений свидетельствует, что правительство полностью оторвано от реальности:

«Не в первый раз в этом году мы слышим заявления о небывалом расцвете экономики. Это на фоне беспрецедентного роста цен на продовольствие, медикаменты и коммунальные услуги выглядит насмешкой. О каком росте благосостояния можно говорить, когда в Грузии побит антирекорд по количеству получателей пособия по бедности – 623 тысячи. И, наконец, сегодня Грузстат подкорректировал данные по прошлому году, согласно которым спад экономики составил 6,8%, вместо первоначального заявленных 6,2%. Разумеется, в сравнении с этим обвалом малейшее оживление можно выдать за значительный рост. По всей видимости, правительство желает создать параллельную реальность, где все прекрасно, и лишь политический протест оппозиции и общественности являются помехой на этом пути».

Если вдумчиво проанализировать показатели Грузстата, можно заметить еще одну двусмысленность в заявлении министра, продолжил эксперт:

«Если что-то и двигалось в последние годы, это происходит скорее по инерции, чем является заслугой правительства. С 2013 года рост ВВП всего один раз достиг 5%, а уровень бедности остается неизменным с 2014 года – на уровне 22%. Экономика топчется на месте, и дело дошло до того, что мы должны радоваться минимальному прогрессу, в котором нет никаких заслуг правительства».

В течение года не наблюдалось признаков стабилизации инфляции. В Центробанке и вовсе заявили, что инфляция является следствием резкого скачка экономики, и предложили немного придержать вожжи. Для достижения этой цели регулятор принял решение поднять ставку рефинансирования до рекордных 10,5 процентов. Президент Нацбанка Коба Гвенетадзе при этом пояснил, что рост внутреннего спроса был обусловлен ускоренными темпами кредитования:

«Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться и впредь. По данным НБГ, рост цен продолжится до февраля 2022 года и начнет снижаться только весной. Все это носит временный характер, повышение цен не будет бесконечным и определенно остановится на каком-то уровне. И это не только наша оценка: Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития считают, что инфляция начнет снижаться во втором квартале 2022 года».

Эксперты не разделили смелые прогнозы Гвенетадзе, памятуя, что при предыдущем повышении ставки рефинансирования до 10% он предсказывал возвращение инфляции к целевому показателю в 3% к весне 2022 года. Судя по тональности его новых заявлений, обозримые горизонты инфляции более чем туманны, заявил бывший президент Нацбанка, представитель «Нацдвижения» Роман Гоциридзе. По темпам инфляции Грузия является мировым лидером, что является виной несбалансированной работы правительства и Нацбанка, подчеркнул экономист:

«Грузия в числе 15 стран мира и первая в Европе с самой высокой инфляцией. Почему инфляция должна быть ниже в Молдове, Азербайджане или Армении? Думаю, виноваты Нацбанк и правительство, которые не обеспечили стабильности лари. Поэтому в повестку дня встала выдача только 10-летней ссуды в иностранной валюте. Почему этого не происходило при прошлой власти? Потому что лари был твердым, и было все равно, в какой валюте занимать деньги. А теперь, когда наши граждане занимают в стабильном долларе, их лишают и этой возможности, заставляя занимать в лари, по которому ежемесячно поднимают ставки. Правительство и Нацбанк не смогли обеспечить стабильность лари и цен, а сейчас делают вид, что проявляют заботу о гражданах».

Действия регулятора лишь подтвердили неординарность ситуации, заявил Георгий Кепуладзе, глава правления НПО «Общество и банки»:

«Несмотря на то, что правительство хвалится двузначным экономическим ростом, это никак не отражается на благосостоянии граждан, свидетельством чего является сегодняшнее решение Нацбанка. Повышение ставки рефинансирования приведет к подорожанию займов для 170 тысяч граждан».

По словам экономистов, относительная на сегодняшний день стабильность обусловлена не столько прозорливостью властей, сколько фактически бесконтрольным наращиванием внешних займов. К концу года государственный долг Грузии достиг исторической отметки в 8 миллиардов долларов. Согласно данным Минфина, в ноябре 2020 года долг составлял 6 миллиардов 991 миллион долларов, что означает, что за год он вырос более чем на миллиард долларов.

На эти доводы в правительстве отреагировали более чем спокойно. Двузначный рост ВВП в 2021 году позволит преодолевать не только локальные, но и внешние проблемы, стоящие перед Грузией, заявил глава кабмина Ираклий Гарибашвили. Высокие темпы развития станут залогом не только перманентного роста доходов граждан, но и позволят в обозримом будущем значительно сократить внешние обязательства, пообещал премьер.

По мнению экспертов, резкий рост поступлений в бюджет является лишь имитацией бурного экономического роста. В роли главного негативного фактора выступает инфляция, годовой уровень которой в сравнении с ноябрем прошлого года составил 12,5%. По словам ректора университета Европы Гочи Тутберидзе, именно инфляционный разгон экономики стал одним из важных источников поступлений в бюджет, который только в этом году получил незапланированный 1 миллиард 300 миллионов лари.

«Большинство внешних долгов – долгосрочные, под низкие проценты, поэтому в правительстве могут позволить себе подобное манипулирование цифрами. Это нужно для того, чтобы достигнуть прогресса при выделении новых кредитов, так как превышение планки в 60% между внешним долгом и ВВП запрещено на уровне органического закона. В целом приведенные премьером цифры являются номинальными значениями экономического роста, без учета инфляции, что значительно искажает общую картину. И, наконец, все это является прогнозом, который не учитывает внешних факторов. К примеру, в соседней Турции лира упала до исторического минимума, а когда у главного внешнеторгового партнера такая ситуация, делать прогнозы – дело неблагодарное. Не стоит сбрасывать со счетов пандемию коронавируса, которая вмиг может обрушить экономику».

Несмотря на целый ворох нерешенных проблем, в правительстве в который раз предложили гражданам запастись терпением, поделившись новыми рецептами оздоровления экономики. Выступая в эфире Общественного вещателя Грузии, глава кабмина Ираклий Гарибашвили пообещал процветание на уровне Люксембурга, если поначалу навести дисциплину в стране, запретить игорный онлайн-бизнес, объявить беспощадную войну наркомании, в том числе с включением наркозависимых в занятия спортом, разработать новые программы трудоустройства для живущих на государственные пособия, остановить бесконтрольный рост цен на медикаменты и, наконец, самое главное – привлечь несколько миллиардов долларов на строительство крупных финансовых центров.

«Мы начали работать над созданием финансовых центров, это концепция, и у нас есть реальная возможность превратить Грузию в подобие Восточного Люксембурга. Для этого мы хотим превратить Гонио в финансовый центр, в многофункциональный город, там могут быть казино, финансовые центры, банки, офисы, апартаменты, отели и т. д. Думаю, что сможем предложить много привлекательных продуктов для привлечения иностранных инвестиций», – сказал премьер.

Перспективы превращения Грузии в Люксембург наделали много веселья в соцсетях, и по этому поводу министры избегали делать дополнительные разъяснения. По мнению экспертов, пустые обещания властей есть не что иное, как неуклюжая попытка создания параллельной реальности, где все идет по верному пути и лишь политический протест несогласных является помехой.