Грузия 2019: на Западном фронте без перемен

Грузия так и не получила долгожданного приглашения в НАТО, зато получила гарантии беспрецедентной финансовой помощи со стороны США в оборонной сфере.

Дональд Трамп подписал-таки документ со сложным названием «Акт о консолидированных ассигнованиях» на 2020 год. Для Грузии это означает, что помощь Вашингтона Тбилиси набирает беспрецедентные обороты. 132 025 000 долларов США – именно столько страна получит от главного стратегического партнера на усиление своей обороноспособности. В документе также говорится о санкциях для тех стран и организаций, которые будут поддерживать отношения с самопровозглашенными республиками Абхазией и Южной Осетией. О приятной новости сообщил замминистра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили:

«Бюджетная помощь (США) для Грузии беспрецедентным образом выросла, сумма самая высокая по сравнению с тем, что было прежде, что еще раз подчеркивает стратегическое партнерство наших двух стран. Отдельно нужно подчеркнуть запись о деоккупации и политике непризнания. США вводит санкции против всех тех стран и организаций, которые каким-либо образом устанавливают контакты с оккупированными территориями. Правительство США также призывает международные финансовые организации не способствовать налаживанию отношений с оккупированными территориями».

Упомянутая грузинским дипломатом запись гласит: «Никакие средства, выделенные этим Законом, не могут быть доступными для поддержки оккупации Российской Федерацией территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии». Примечательно, что в этом же документе на последующий год предусмотрены не менее 448 миллионов долларов США.

Но если с Актом все предельно ясно, то более завуалированные послания Вашингтона в Тбилиси традиционно трактуют каждый в свою пользу. Не стало исключением и последнее заявление Госдепартамента США. В тексте от имени секретаря Госдепа Морган Ортагус говорится о неизменности курса США в отношении «безопасной, процветающей и демократической Грузии».

«Мы высоко оцениваем недавний прогресс, достигнутый в ходе четвертой волны судебной реформы, и поддерживаем продолжение диалога между представителями правящей партии и оппозиции по вопросам избирательной реформы. Мы призываем правительство Грузии подтвердить свою приверженность принципам демократии, личной свободы и верховенства закона, чтобы судебная и прокурорская система были свободными от политической предвзятости».

Власти и оппозиция высказали диаметрально противоположные оценки по поводу содержания документа. Член политсовета «Грузинской мечты» и бывший председатель парламента Ираклий Кобахидзе увидел в документе полное одобрение правящей партии:

«В реальности это поддерживающее нас заявление. Что касается той части документа, где речь идет об усилиях в деле оздоровления судебной системы и прокуратуры, то мы только этим и занимаемся все эти годы. Именно в этих целях была осуществлена т.н. четвертая волна реформ. Мы признаем, что были сложности в обоих вопросах, и их решение остается основным направлением нашей работы».

В оппозиции, напротив, считают, что американские партнеры на языке дипломатии вынесли недвусмысленное предупреждение «Грузинской мечте». Мнение «Европейской Грузии» огласил член политсовета партии Отар Кахидзе:

«В главной части звучит призыв к властям продолжать диалог с оппозицией и прекратить преследование оппозиционных деятелей прокуратурой».

Обращались к правительству и сопредседатели Группы друзей Грузии в американском Конгрессе.

Республиканец Адам Кинзингер и демократ Джери Конноли написали открытое письмо премьеру-министру Грузии Георгию Гахария с призывом выполнить обещания правящей партии по реформированию избирательной системы:

«Грузия годами работает над этой реформой вместе с Евросоюзом и Венецианской комиссией. Обещание было дано не только международному сообществу, но и, что важнее всего, грузинскому народу. Выражаем надежду, что грузинские официальные лица незамедлительно возобновят переговоры и утвердят пакет этих реформ».

Господину Гахария ненавязчиво напомнили, что 24 июня председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в прямом телеэфире пообещал провести выборы 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Но премьер-министр предпочел своих народных избранников американским:

«Мы принимаем критику от стратегических партнеров. Однако правовые процедуры уже пройдены – есть решение парламента, избранного населением Грузии, и никто не вправе оспаривать это решение. Разумеется, мы планировали переход на другую избирательную модель в 2020 году, однако политические процессы привели к другой реальности».

Этими словами Георгий Гахария фактически отказался принимать на свой счет слова, произнесенные несколькими месяцами ранее госсекретарем США Майком Помпео на пресс-конференции по итогам встречи с предшественником Гахария на посту премьер-министра Мамукой Бахтадзе:

«Важно, чтобы все тоже осознавали: наши отношения намного глубже, чем просто проблемы безопасности. В нашей сегодняшней беседе я поддержал усилия Грузии по совершенствованию судебной системы, направленные на то, чтобы ее демократия включала свободные и честные выборы. Премьер-министр и я также имели возможность обсудить ответственность парламента Грузии за то, чтобы государственные органы действовали законно и давали то, что обещают своим гражданам».

То, что ожидания граждан – проблемы самих граждан, дал понять и сам бессменный лидер «Грузинской мечты». Бидзина Иванишвили пожаловался на американские же НПО. Кроме того, миллиардер полагает, что в мире нет партий, за которыми бы не тянулся шлейф неисполненных обещаний.

«Я бережно отношусь к своим обещаниям. Нас часто незаслуженно обвиняли в том, что мы что-то не выполнили, хотя я не припоминаю серьезного невыполненного обещания на протяжении последних семи лет. Это печальная реальность, что произошло. Однако не существует партии, у которой не было бы заявленных и невыполненных обещаний. Ничего драматичного не произошло».

А вот деятельность тбилисских офисов американских неправительственных организаций – NDI и IRI – как раз повод для драмы. Иванишвили не исключил своего прямого обращения к властям США по этому вопросу:

«Я планирую поставить Вашингтон в известность по поводу происходящих здесь процессов. Если не получится, я намерен обратиться к Конгрессу, Сенату и президентской администрации и публично им разъяснить, что творится здесь, когда организации, финансируемые Америкой, своим поведением наносят вред американо-грузинским взаимоотношениям. Интересам США также наносят ущерб отдельные чиновники, которые на деньги американских налогоплательщиков проводят диаметрально противоположную интересам США политику. Такова печальная реальность».

К проявлению неприязни к гражданскому сектору и оппозиционерам грузинские власти подтолкнул еще мартовский доклад Госдепа США по правам человека. Адресаты документа, в котором содержится критика – представители исполнительной и судебной власти, – остались недовольны тем, что его авторы в своих положениях ссылаются на точки зрения правозащитных НПО и оппозиционных партий.

Со своей стороны, глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе посоветовал властям реагировать на указанные в докладе проблемы:

«Мы годами указываем на проблемы в судебной системе, говорим о серьезных вызовах в сфере СМИ, поднимаем вопросы, связанные с выборами, и это малая часть тех проблем, о которых нам постоянно приходится говорить с властями. Но власти также постоянно указывают нам, что все это – часть нашей политической повестки дня, а не разговор о реальных проблемах».

К «печальной реальности» привели процессы и в отношении НАТО. Долгожданный юбилейный саммит альянса в Лондоне не принес Грузии ни приглашения в ряды военно-политического блока, ни даже отдельного упоминания. Терроризм, неконтролируемая миграция, кибер- и гибридные угрозы, агрессивные действия России – официальный Тбилиси декларированные принципы приветствовал. Правда, в экспертном сообществе отметили отсутствие отдельного упоминания Грузии в контексте агрессивной политики России. Вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия считает это закономерным в условиях отсутствия какой-либо инициативы со стороны правительства Грузии в вопросе интеграции Грузии в альянс:

«Для того чтобы процесс двигался, развивался, необходима активность той страны, которая хочет стать членом этой организации. Необходимо искать новые пути. Но мы видим абсолютное противодействие со стороны наших властей. К примеру, год назад очень интересная идея прозвучала от Люка Коффи из Heritage Foundaton о неприменении пятой статьи североатлантического договора в отношении оккупированных территорий, но при этом с полноправным членством Грузии в НАТО с признанием ее территориальной целостности. То же самое повторил и бывший генсек НАТО в сентябре этого года в Тбилиси. Но наше правительство испугалось, что это каким-то образом разозлит Россию, затребовало срочных консультаций с Лавровым (главой МИД России) и постаралось успокоить Россию, что ничего не происходит».

В общем, в НАТО предпочли не идти на конфронтацию с Москвой из-за Тбилиси. Особенно сразу после того, как президент России Владимир Путин ясно дал понять – на любое расширение НАТО будет ответ. При этом, как бы невзначай, припомнил 2008 год:

«Мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам, а в их числе, как известно, международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения. Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку. Было проведено несколько совместных мероприятий, однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто, поскольку альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов Российской Федерации».

У НАТО своих проблем полно – союзники никак не могут договориться, жив пациент или уже мертв. Прямо накануне юбилейного саммита французский президент Эммануэль Макрон заявил о «смерти головного мозга» альянса, чем обидел президента США Дональда Трампа.

«Я слышал, что президент Макрон сказал, что у НАТО умер мозг. Я думаю, что это очень оскорбительно для многих различных сил, включая человека, который очень хорошо управляет НАТО. Более того, никому НАТО не нужно больше, чем Франции. И, честно говоря, кто действительно выигрывает меньше всего, – так это Соединенные Штаты. Нам это приносит пользы меньше всего. Мы просто помогаем Европе. И поэтому я думаю, что, когда Франция делает заявление, подобное тому, которое она сделала в отношении НАТО, это очень опасное заявление в первую очередь для них самих».

Грузию, правда, тогда же поспешили заверить – на безопасности страны разногласия между большими игроками не отразятся. Спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай уверен: Грузии не стоит беспокоиться о своем североатлантическом будущем. Лучше сосредоточиться на решении задач, поставленных перед ней альянсом.

«Думаю, что Грузия довольно солидно представлена в повестке дня НАТО, в том числе в сегодняшних мероприятиях, в которых участвует министр иностранных дел Давид Залкалиани. Я думаю, это наглядно показывает, на каком уровне Грузия рассматривается в нашей повестке. Помимо генсека НАТО, в конференции участвуют очень много лидеров стран-членов. Мы продолжим следить за политическими процессами в Грузии, продолжим помогать по части реформ, чтобы Грузия стала еще более самостоятельной. В этом заключается не только моральная, но и практическая помощь», – заявил Аппатурай.

Впрочем, не все столь оптимистичны. В частности, бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес и другие политические аналитики отмечают отсутствие энтузиазма в рядах «Грузинской мечты» в вопросе интеграции в НАТО.

«Грузия уже должна быть членом НАТО. Но после моего последнего визита в Тбилиси в сентябре я ощутил, что уже не чувствую того энтузиазма со стороны правительства, который чувствовался раньше. Армия все так же профессиональна, как и всегда, но, честно говоря, правительственные чиновники не выказывают прежнего энтузиазма по поводу западной интеграции».

Схожий настрой наблюдался и на Батумской конференции по обороне и безопасности, основными темами которой были российская угроза, противодействие гибридным вызовам, интеграция Грузии с Западом и ситуация в Черноморском регионе. По словам политолога Георгия Гобронидзе, Грузия в очередной раз продемонстрировала приверженность западному вектору развития и в ответ получила взаимные заверения в защите ее интересов и прав. Но в то же время есть и некоторые шероховатости, которые исходят в основном от некоторой непоследовательности правительства:

«Несмотря на определенный прогресс в интеграции в западные структуры, остается чувство неудовлетворенности. В 2012 году впервые в истории прошла мирная передача власти, и, казалось, демократизация страны и интеграция в западные структуры пойдут быстрыми темпами. Однако не сложилось, и сейчас темпы демократизации, как и сближение с западом, остаются весьма отдаленной перспективой. В сегодняшних выступлениях грузинские лидеры много говорили об агрессивной политике России и требовали уважения прав Грузии. В то же время именно благодаря усилиям нынешних властей Россия сделалась нашим основным внешнеторговым партнером, и экономическая зависимость от нее в последние годы только возросла. Власти боятся злить Россию, и это видно невооруженным глазом, но, следуя политике уступок, можно оказаться частью северного соседа, и это его точно не будет раздражать. Непоследовательность властей в этом вопросе является главным вызовом страны».

На фоне довольно туманных перспектив членства Грузии в НАТО под занавес 2019 года аналитиком исследовательского центра «Фонд наследия» Люком Коффи была выдвинута идея, касающейся размещения в стране американских войск, покидающих Сирию. На своей странице в Twitter эксперт опубликовал сообщение следующего содержания:

«Американские войска, покидающие Сирию, могут быть направлены в Грузию и стать силой «за горизонтом» для быстрого ответа в случае восстановления ИГИЛ. США могут использовать старую российскую базу в Ахалкалаки».

В оппозиции идею эту называют серьезной, председатель фракции «Национального движения» Роман Гоциридзе заявил:

«Интересно, что ответят на это представители власти. Наверняка ответ будет таким: это не слова официального лица, мы же не будем комментировать сказанное экспертом. Но ведь речь идет о серьезной идее».

Тем временем некоторые представители правящей партии считают, что обсуждать эту идею на данном этапе нет необходимости. Об этом заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе:

«Это мнение эксперта, и, наверное, на это должны отвечать грузинские эксперты. Наши власти находятся на постоянной связи и ведут рабочую коммуникацию с правительством Америки, с Конгрессом Америки. И обсуждение стратегических вопросов нашей страны ведется в соответствующих форматах. Такое предложение не поступало в рамках рабочих форматов, которые у нас есть с США».

Президент же Саломе Зурабишвили еще в мае объявила о своей позиции по поводу возможности нахождения американской военной базы на территории Грузии:

«Не думаю, что это рекомендовано. Эта страна находится в таком месте, где необходимо усилить безопасность. Нет необходимости делать шаги, которые могут быть восприняты как провокация. И вместе с тем я не думаю, что Соединенные Штаты готовы иметь тут военную базу, которая привлечет внимание не только России, но и террористических движений, которые очень активны в нашем регионе».

В Грузии с единством позиций по поводу североатлантической интеграции действительно есть проблемы. Заседание Североатлантического совета в Батуми, в частности, обернулось жесткой дискуссией.

Вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили нарушила предсказуемую повестку большого международного форума. Депутату не понравился обмен любезностями на высоком уровне. Одна из лидеров «Альянса патриотов» – партии, которую в Грузии многие считают аффилированной с Россией – довольно громко поделилась своим мнением относительно критически важных для Грузии вопросов. По мнению депутата, единственным правильным выбором для страны является вовсе не НАТО, а нейтралитет.

Причем в качестве доказательства правильности собственного видения безопасности черноморского региона Инашвили привела данные опроса, якобы проведенного ее партией в самом Батуми. Если верить данным, опубликованным «Альянсом патриотов», батумцы в своем большинстве не хотят больше НАТО в Грузии или больше Грузии в НАТО. Они хотят быть в стороне от противостояния России и Запада.

«Мы живем в атмосфере тотальной лжи, организованной Саакашвили, Бокерия и их покровителями Крамерами и Брайзами. Мы продолжим всеобщие опросы. Следом будет Кутаиси, затем Зугдиди, а весной – Тбилиси. Мы предоставим парламенту полную документацию об опросе, чтобы исключить любые интерпретации и спекуляции».

Лидер «Альянса патриотов» уже вступала в схожую полемику с представителями западного политического истеблишмента и экспертного сообщества. В частности, на прошедшей недавно в Тбилиси конференции Now What? (Что теперь?) Инашвили довольно жестко сцепилась с Дэвидом Крамером.

Причиной послужило разлетевшиеся в грузинских СМИ слова бывшего генсека НАТО Андерса фог Расмуссена, сказанные на той же конференции, о возможном следующем шаге Грузии в направлении НАТО:

«Грузия сама должна решить, готова ли она к членству в НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Грузия выполнила необходимые требования, чтобы стать членом альянса, но остается одна нерешенная проблема – это спор с Россией об Абхазии и Южной Осетии. Одной из возможностей является членство в НАТО, но так, чтобы пятая статья НАТО не распространялась на Абхазию и Южную Осетию».

Слова бывшего генсека альянса взбудоражили весь политический истеблишмент. Да и вообще конференция прошла в довольно непривычном формате – без традиционных обтекаемых формулировок. Правда, озвучивали жесткие и конкретные идеи в основном бывшие высокопоставленные чиновники альянса.

Но НАТО сегодняшнее в итоге оказалось не согласно со вчерашним – спецпредставитель генерального секретаря Североатлантического альянса в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай уверяет: идея о вступлении Грузии в военно-политический блок без распространения пятой статьи на Абхазию и Южную Осетию не вызывает интерес у альянса. Аппатурай не верит, что идея, озвученная бывшим генсеком Андерсом фог Расмуссеном на конференции в Тбилиси, является своевременной в существующей сегодня конфигурации безопасности. Об этом чиновник написал на своей страничке в социальной сети Facebook:

«Я видел дискуссию в Грузии о вступлении в альянс так, чтобы пятая статья не распространялась на два региона. На мой взгляд, обсуждение этого вопроса сегодня не имеет смысла. Я не вижу интереса в НАТО к обсуждению этого вопроса. Я также не верю, что в нынешних условиях международной безопасности эта идея является своевременной. Посольство Грузии в НАТО активно поддерживает больше Грузии в НАТО и больше НАТО в Грузии, что охватывает четкие и конкретные идеи. Атлантический совет НАТО совсем скоро будет в Грузии, чтобы обсудить пути углубления нашего сотрудничества, в том числе, будет рассматриваться помощь Грузии в реформах, которые помогут ей подготовиться к членству в НАТО».

В итоге, 2019 год не принес стране никаких фактических решений на пути североатлантической интеграции. Страна получила лишь символические ключи от Страсбурга – стала председателем Совета Европы, впервые возглавив международную организацию. Правда, заслуга в этом вовсе не политиков, а латинского алфавита – Грузия попросту приняла эстафету от Франции. Впрочем, в Тбилиси обещают активно воспользоваться почетным правом, особенно в вопросах российской политики на территориях самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.

А начиналось все довольно красиво – первый визит новоизбранного грузинского президента состоялся в Брюссель. Саломе Зурабишвили обещала использовать свой опыт «европейской дипломатии» на благо страны.

С дипломатией получилось не очень. Не дожидаясь окончания процедуры Брекзита, президент Грузии громко выразила готовность занять освобождающееся место. Согласно заявлению Зурабишвили, желание Тбилиси вступить в ЕС должно куда больше интересовать его членов, чем намерение Лондона это содружество покинуть:

«Мы смотрим на сложившуюся ситуацию с намерением извлечь из нее максимальную пользу. Логика заключается в том, что к стране, которая последовательно движется в направлении Европы, нельзя относиться хуже, чем к стране, которая постепенно удаляется от нее».

Впрочем, в родной для госпожи Зурабишвили Европе благие намерения грузинского президента не оценили. Даже юбилейные мероприятия по случаю 10-летия программы Восточного партнерства не сдвинули это партнерство ни на шаг. Относительно европейского будущего Грузии руководители ЕС предпочли ограничиться туманными формулировками.

Европейцы к «новым большим идеям» грузинского руководства пока явно не готовы. Как отметил глава МИД Литвы Линас Линкявичус, вопрос вступления стран «Восточного партнерства» в ЕС пока не стоит на повестке дня. И желание Грузии получить больше звучит скорее поэтично, чем практично:

«Каждый партнер в формате «Восточного партнерства» должен чувствовать себя комфортно, и, как сейчас подсказал мне премьер-министр Грузии, «за большие усилия должны быть большие выгоды». Да, я согласен с этим. Это звучит поэтично, но больше усилий должны приносить больше пользы и признания. Это очень логично. Тем странам «Восточного партнерства», которые готовы приложить больше усилий и более глубоко или широко расправить крылья, должен быть предоставлен такой шанс».

Правда, уже в лучшем случае в 2020 году.